Украине следует существенно повысить налоговую ставку для упрощенцев — МВФ

Дальнейшая налоговая реформа должна быть направлена на улучшение администрирования налогов. Правительству следует усилить требования к упрощенной системе, воздерживаться от урезания налогов и от введения дополнительных льгот.

Об этом идет речь в меморандуме Украины с Международным валютным фондом.

"Усилия должны быть направлены на ужесточение чрезмерно щедрого упрощенного налогового режима и на улучшение администрирования. Эффективная ставка по упрощенному режиму для малых налогоплательщиков должна быть значительно увеличена", — подчеркивается в обновленном меморандуме.

Правительство пообещало МВФ воздерживаться от существенных урезаний налогов, а также от новых освобождений от налогообложения и схем амнистирования.

С 1 января 2018 года Кабмин намерен усилить требования к режиму упрощенного налогообложения. Также правительство готово воздерживаться от введения льготного налогообложения за исключением местных налогов на имущество — для компаний, которые работают в индустриальных зонах.

Кроме того, согласно меморандуму Украина намерена легализировать добычу янтаря и азартные игры не позднее 2018 года.

Также парламент должен до конца декабря 2017 года одобрить законопроект о предоставлении Государственной фискальной службе полномочий по использованию косвенных методов проверки выполнения обязательств по уплате налогов и социальных страховых взносов.