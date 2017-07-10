Украина и НАТО начали дискуссию относительно ПДЧ в альянсе — Порошенко

10 июля 2017, 13:44
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Президент Петр Порошенко заявил, что Украина начинает дискуссию с Североатлантическим Альянсом относительно предоставления плана действий относительно членства (ПДЧ) в НАТО

Украина и НАТО начали дискуссию относительно ПДЧ в альянсе — Порошенко | Политика | Дело Увеличить картинку

"Мы считаем необходимым, и сегодня об этом четко заявили, начать дискуссию о предоставлении плана действий относительно членства, и наши предложения относительно дискуссии были с удовольствием приняты", — сказал Порошенко на совместной с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Президент также отметил, что на данный момент Украина не соответствует критериям для вступления в НАТО.

"Мы имеем план на эти три года, до 2020 года. Мы четко знаем, что делать. Это впервые в Украине, когда четко выработана "дорожная карта", что и когда делать, когда Украина будет соответствовать критериям, когда реформы будут имплементированы…", — добавил президент.

В свою очередь, Столтенберг уточнил, что НАТО продолжит поддерживать Украину на пути к сближению с Альянсом, а также будет способствовать реализации реформ и переходу на стандарты НАТО.

"Только страны-члены Альянса и Украина будут определять, когда придет время, вопрос членства в НАТО", — уточнил он, намекая на то, что Россия не имеет права вмешиваться в этот вопрос.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: нато , йенс столтенберг , петр порошенко

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Украина и НАТО начали дискуссию относительно ПДЧ в альянсе — Порошенко | Политика | Дело
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