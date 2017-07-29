Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма

29 июля 2017, 16:48
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Спасательную операцию в отношении сухогруза Anda, который потерпел крушение в Черном море близ побережья Крымского полуострова, координирует Одесский морской спасательно-координационный центр

Увеличить картинку Сухогруз Anda / modgahead-sev

Спасательную операцию в отношении сухогруза Anda, который потерпел крушение в нейтральных водах Черного моря близ побережья аннексированного Крыма, координирует Одесский морской спасательно-координационный центр. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас проводится операция по поиску и спасению. Координацию операции проводит ГМСКЦ (Государственный морской спасательно-координационный центр — ред.) Одесса. В район поиска направлены находившиеся поблизости торговые суда. Из порта Черноморск вышло и следует в район, спасательное судно "Витязь" КП "МПРС" (предприятие "Морская поисково-спасательная служба" — ред.). Переведены в повышенную готовность силы и средства КП "МПСС", ГСЧС и ВМС ВСУ", — говорится в сообщении.

Как отметил Лавренюк, ГМСКЦ Одесса получил сигнал бедствия от судна "Anda" в 5.34.

"Из-за смещения груза (пшеница) крен судна достиг 25 градусов в результате чего оно перевернулось", — уточнил он. Лавренюк также отметил, что экипаж судна состоит из 3 граждан Индии и 6 — граждан Сирии.

По его информации, торговыми судами, которые задействованы в поисково-спасательной операции обнаружено судно, которое потерпело бедствие из-за тяжелых погодных условий и перевернулось, найдены и подняты на борт 8 членов экипажа, поиски одного продолжаются.

"Мы полностью контролируем морской поисково-спасательный район, закрепленный за нашим государством", — подчеркнул заместитель министра инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, сухогруз "Anda" под флагом Того, потерпело крушение в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма. На борту был экипаж из девяти человек — граждан Сирии и Индии.

Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы и вышел из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение. Судно перевернулось в 40 километрах южнее Алупки.

По материалам: Укринформ
Раздел: >
Теги: черное море , мининфраструктуры , блокада крыма , оккупация крыма , крым , одесса

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читаемые в разделе
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей Опубликован список победителей конкурса в Верховный Суд: активисты заявили о победе старых судей День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото) День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все новости
Комментируемые
1 На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер 2 Суд избрал меру пресечения для активистки Femen 3 Путин раскритиковал Суркова за провал операции в Украине — СБУ 4 Минэкономики хочет приватизировать все украинские цирки 5 Как правительство Германии отреагировало на поставки немецкого оборудования в Крым
Все новости
Видео
 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе
Все видео
Фото
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
День Крещения Руси: УПЦ Московского патриархата провела Крестный ход (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.