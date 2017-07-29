Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма

Спасательную операцию в отношении сухогруза Anda, который потерпел крушение в нейтральных водах Черного моря близ побережья аннексированного Крыма, координирует Одесский морской спасательно-координационный центр. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

"Сейчас проводится операция по поиску и спасению. Координацию операции проводит ГМСКЦ (Государственный морской спасательно-координационный центр — ред.) Одесса. В район поиска направлены находившиеся поблизости торговые суда. Из порта Черноморск вышло и следует в район, спасательное судно "Витязь" КП "МПРС" (предприятие "Морская поисково-спасательная служба" — ред.). Переведены в повышенную готовность силы и средства КП "МПСС", ГСЧС и ВМС ВСУ", — говорится в сообщении.

Как отметил Лавренюк, ГМСКЦ Одесса получил сигнал бедствия от судна "Anda" в 5.34.

"Из-за смещения груза (пшеница) крен судна достиг 25 градусов в результате чего оно перевернулось", — уточнил он. Лавренюк также отметил, что экипаж судна состоит из 3 граждан Индии и 6 — граждан Сирии.

По его информации, торговыми судами, которые задействованы в поисково-спасательной операции обнаружено судно, которое потерпело бедствие из-за тяжелых погодных условий и перевернулось, найдены и подняты на борт 8 членов экипажа, поиски одного продолжаются.

"Мы полностью контролируем морской поисково-спасательный район, закрепленный за нашим государством", — подчеркнул заместитель министра инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, сухогруз "Anda" под флагом Того, потерпело крушение в Черном море в нейтральных водах в 40 километрах от побережья аннексированного Крыма. На борту был экипаж из девяти человек — граждан Сирии и Индии.

Сухогруз перевозил 24 тысячи тонн пшеницы и вышел из порта Керчь, несмотря на штормовое предупреждение. Судно перевернулось в 40 километрах южнее Алупки.