Украина начала новые переговоры об обмене пленными — Ирина Луценко

Украинская сторона начала новые переговоры об обмене пленными с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "112 Украина".

"Ведутся переговоры…не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере, 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", — заявила Луценко.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона активизирует работу по возвращению незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и России, которых могут обменять на арестованных российских военных.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что обмен пленными согласовывался не с боевиками, а с Россией. "Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", — отметил он.