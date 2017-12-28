Украина начала новые переговоры об обмене пленными — Ирина Луценко

28 декабря 2017, 09:30
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Украина также активизирует работу по возвращению незаконно удерживаемых в Крыму и РФ

Увеличить картинку Фото: сайт Администрации президента

Украинская сторона начала новые переговоры об обмене пленными с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, передает "112 Украина".

"Ведутся переговоры…не могу сказать, что это будет 93 человека, по крайней мере, 23-25 ​​человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", — заявила Луценко.

Кроме того, по ее словам, украинская сторона активизирует работу по возвращению незаконно удерживаемых в оккупированном Крыму и России, которых могут обменять на арестованных российских военных.

Напомним, ранее заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак заявил, что обмен пленными согласовывался не с боевиками, а с Россией. "Мы не менялись с террористами ОРДЛО, мы менялись с Российской Федерацией. Фактически, решение об освобождении было принято в Москве", — отметил он.

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Теги: ирина луценко , война с россией

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