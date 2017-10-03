Украина не признала референдум в Каталонии

03 октября 2017, 10:41
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МИД Украины присоединился к заявлениям Евросоюза относительно референдума в Каталонии

Украина не признала референдум в Каталонии | Политика | Дело Увеличить картинку

В Министерстве иностранных дел Украины считают нелегитимным референдум о независимости Каталонии и убеждены, что Испании удастся демократическим путем решить внутриполитические проблемы.

"Украина считает нелегитимным проведенный каталонской властью 1 октября 2017 текущего года референдум, который был запрещен Конституционным судом Испании из-за его несоответствия Конституции государства", — говорится в ответе спикера МИД Украины Марьяны Бецы агентству "Интерфакс-Украина".

Беца также отметила, что Украина поддерживает готовность правительства Испании к политическому диалогу с парламентскими политическими силами для восстановления правопорядка и стабильности в рамках конституционного поля страны.

"Убеждены, что Испания как одна из лидеров демократии в мире, опираясь на прочный фундамент демократических традиций и ценностей, которые в свое время обусловили мирный переход от диктатуры к демократии и впоследствии — к членству в НАТО и ЕС, будет демократическим способом решать все насущные проблемы внутриполитической жизни", — добавила спикер МИД.

Она также подчеркнула, что Украина выступает за безусловное уважение суверенитета и территориальной целостности всех государств мира в пределах международно признанных границ и соблюдение ими основополагающих принципов и норм международного права.

Напомним, референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября 2017 года. Он сопровождался жесткими столкновениями сторонников независимости Каталонии с испанскими силами правопорядка. По информации СМИ, в ходе столкновений за медпомощью обратились более 800 участников референдума и 30 полицейских.

По предварительным подсчетам голосов, 90% принявших участие в референдуме проголосовало за независимость Каталонии.

2 октября представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что его ведомство считает референдум в Каталонии незаконным, так как это противоречит Конституции Испании.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: каталония , мид , референдум , испания

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Украина не признала референдум в Каталонии | Политика | Дело
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