Украина ожидает визитов министров обороны и энергетики США в августе-сентябре — Порошенко

10 июля 2017, 09:42
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Глава украинского государства отметил, что результатом стремительно развивающегося сотрудничества Украины и США является то, что у Украины есть мощная поддержка в Конгрессе США со стороны республиканской и демократической партий

Украина ожидает визитов министров обороны и энергетики США в августе-сентябре — Порошенко | Политика | Дело Увеличить картинку

Визиты министра обороны, министра энергетики США и ряда других высокопоставленных американских чиновников ожидаются в Украине в августе-сентябре текущего, 2017 года, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

"Мы ожидаем в августе-сентябре визитов и министра обороны США и министра энергетики США и других высокопоставленных представителей американской власти", — сказал П.Порошенко в ходе встречи с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном в Киеве в воскресенье.

Глава украинского государства отметил, что результатом стремительно развивающегося сотрудничества Украины и США является то, что у Украины есть мощная поддержка в Конгрессе США со стороны обеих партий — республиканской и демократической, также ее поддерживают в Белом доме, Госдепартаменте и американском правительстве.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: петр порошенко , сша , визит

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Украина ожидает визитов министров обороны и энергетики США в августе-сентябре — Порошенко | Политика | Дело
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