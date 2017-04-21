Украина пересмотрит список запрещенных российских артистов

21 апреля 2017, 09:20
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Министр культуры Украины Евгений Нищук заявил, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо

Украина пересмотрит список запрещенных российских артистов | Общество | Дело Увеличить картинку

Министр культуры Украины Евгений Нищук заявляет, что межведомственная комиссия сейчас ведет пересмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине.

"Сейчас у нас создана межведомственная комиссия, где при участии представителей Службы безопасности Украины, работников Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, профессионалов, экспертов, представителей медиакомпаний, в которой идет пересмотр тех списков, которые еще с тех времен, когда они "скопом" пошли, где, вы знаете, сначала был тот, кто подписался, а подписались…ну вы знаете, как там было. После того возможно он ничего не говорил и списки очевидно необходимо пересматривать", — сказал министр в эфире 1+1 в четверг.

В то же время Нищук отметил, что появились новые артисты, которые не просто делают негативные высказывания в отношении Украины, а являют собой определенную угрозу безопасности Украины, как высказываниями, так и действиями.

"Это находится в плоскости и Совета национальной безопасности и обороны, который выносит определенные санкции или на 1 или на 3 года, по-разному", — сказал министр культуры.

Он добавил, что в Министерстве культуры есть группа людей, которая обрабатывает обращения в отношении тех или иных деятелей культуры и направляет материалы в СБУ.

"Так было в отношении некоторых певиц, которые планировали выступления в определенных залах и эти концерты были отменены. Там были приведены конкретные факты того, что они либо были в аннексированном Крыму или они высказывались неоднократно к украинской культуре или украинскому государству", — отметил Е.Нищук.

При этом он подчеркнул, что выступает против цензуры, однако ограничения против пропаганды вводить необходимо.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: война с россией , санкции , сбу , минкульт , евгений нищук

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Украина пересмотрит список запрещенных российских артистов | Общество | Дело
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