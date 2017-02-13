Украина подала в ВТО иск на Россию из-за ограничения транзита

13 февраля 2017, 10:58
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Россия ограничивает транзит украинских товаров через свою территорию с начала 2016 года: пострадало 79% экспорта в Казахстан и 95% экспорта в Кыргызстан

Украина подала в ВТО иск на Россию из-за ограничения транзита | Экономика | Дело Увеличить картинку

Украина 9 февраля 2017 года подала иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против Российской Федерации — из-за об ограничении транзита. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Украина потребовала создать группу экспертов в рамках дела о многочисленных ограничений транзита с территории Украины через территорию Российской Федерации в третьи страны: Казахстан и Кыргызстан.

В частности, Россию ограничила транзитное движение по автомобильным и железнодорожными путями с территории Украины через свою территорию в Республику Казахстан с начала 2016 года, а с 1 июля 2016 — и в Кыргызскую республику. Ограничения транзита совпали по времени с применения Украиной положений углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с Европейским Союзом с 1 января 2016 года.

По данным МЭРТ, от ограничений пострадало около 79% экспортных поставок из Украины в Казахстан и 95% в Кыргызстан.

"С момента применения ограничительных мер, экспорт товаров из Украины в страны ЦЕнтрально/Восточной Азии в 2016 году снизился на 38,3% по сравнению с 2015 годом. В целом потери экспорт товаров в Казахстан и Кыргызстан оцениваются в размере свыше $0,4 млрд", — заявила замминистра экономразвития — торговый представитель Украины Наталья Никольская. .

МЭРТ пытался урегулировать спор с Россией в рамках ВТО. Но, поскольку на первом этапе не удалось договориться с россиянами отменить транзитные ограничения, украинская сторона запускает следующий этап рассмотрения спора — требует создать в рамках ВТО группы экспертов.

По материалам: "Дело"
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Теги: транзит , россия , вто , казахстан , война с россией

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Украина подала в ВТО иск на Россию из-за ограничения транзита | Экономика | Дело
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