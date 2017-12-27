Украина подаст в суд ООН меморандум о нарушении Россией морского права, — МИД

Украина планирует в феврале 2018 года подать меморандум в рамках иска в Международный трибунал ООН по морскому праву о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

Как сообщила Зеркаль, после того, как Украина предоставит меморандум, содержащий изложение обстоятельств, на которые опирается Украина, состоятся слушания арбитража.

"Будут слушания, после которых будет принято решение о наличии или отсутствии юрисдикции в арбитраж для рассмотрения этого дела, то есть первый результат может быть уже в 2019 году", — сказала Зеркаль. По ее словам, потом состоятся слушания дела по существу, и это, по мнению Зеркаль, может быть 2021 год.





Напомним, 19 декабря Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ООН) приняла резолюцию по оккупированному Российской Федерацией полуострову Крым.



