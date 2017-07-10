Украина получит гранты от Венгрии на сумму в $100 млн

Венгрия выделит на грантовые проекты для Украины около $100 млн. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, передает "Европейская правда".

"Мы выделяем 40 млн евро безвозвратной помощи грантов для агропромышленного комплекса и фермеров Украины, которые намерены провести обновление (производственных мощностей)", — сказал Сиятро.

Также он рассказал о выделении Украине кредита на сумму $50 млн для обновления инфраструктуры.