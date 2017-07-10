Украина получит гранты от Венгрии на сумму в $100 млн

10 июля 2017, 13:30
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Венгерское правительство профинансирует грантовые проекты для Украины на $100 млн

Украина получит гранты от Венгрии на сумму в $100 млн | Экономика | Дело Увеличить картинку

Венгрия выделит на грантовые проекты для Украины около $100 млн. Об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиятро, передает "Европейская правда".

"Мы выделяем 40 млн евро безвозвратной помощи грантов для агропромышленного комплекса и фермеров Украины, которые намерены провести обновление (производственных мощностей)", — сказал Сиятро.

Также он рассказал о выделении Украине кредита на сумму $50 млн для обновления инфраструктуры.

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Теги: финансовая помощь , венгрия , аграрии

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Украина получит гранты от Венгрии на сумму в $100 млн | Экономика | Дело
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