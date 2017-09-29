Украина потеряла 14 позиций в рейтинге экономических свобод

Украина потеряла 14 позиций в ежегодном рейтинге экономических свобод Института Фрайзера, заняв 149-е место из 159-ти возможных. Наша страна расположилась между Ираном и Анголой.

Лидером индекса уже традиционно стал Гонконг. На второй позиции — Сингапур, на третьем месте — Новая Зеландия. Четвертую и пятую строчку занимают Швейцария и Ирландия.

Среди постсоветских стран в десятке лидеров оказались Грузия (8) и Эстония (10). Армения заняла 29-е место, Казахстан — 66-е, Россия — 100, Молдова на 102-ом месте, Азербайджан — 114.

Западный сосед Украины Польша расположилась на 51-ой позиции.

Ниже Украины расположились Иран, Чад, Мьянма, Сирия, Ливия, Аргентина, Конго. На последнем месте — Венесуэла.

Согласно методологии Института Фрайзера, критериями экономической свободы являются личный выбор, добровольный обмен, свобода выходить на рынки и конкурировать, безопасность личности и защищенность частной собственности.

Индекс измеряет 42 показателя в пяти областях: доля государства: бремя налогов и государственные расходы; правовая структура и защита прав собственности; доступ к стабильным, обеспеченным деньгам; свобода международной торговли; регулирование кредитования, труда и бизнеса.