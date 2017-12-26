Украина продлила запрет на вывоз золота и серебра

26 декабря 2017, 13:12
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кабмин сохранил запрет на экспорт золота

Украина продлила запрет на вывоз золота и серебра | Политика | Дело Увеличить картинку

Украина сохранила нулевые квоты на экспорт золота, серебра, отходов и лома драгоценных металлов на 2018 год.

Соответствующая норма содержится в постановлении Кабинета министров №1018 от 20 декабря "Об утверждении перечня товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квот на 2018 год", опубликованном в газете "Урядовый курьер" 23 декабря.

Согласно опубликованному постановлению, правительство сохранило лицензирование экспорта и импорта товаров с озоноразрушающими веществами, а также импортируемых из Македонии товаров в рамках тарифной квоты, оговоренной соглашением о свободной торговле между двумя странами.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: верховная рада , золото , серебро , цветные металлы , драгметаллы , кабмин

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украина продлила запрет на вывоз золота и серебра | Политика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.95
EUR EUR - - 33.13
RUB RUB - - 0.48
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.58 13.25
Киевская область 26.01 12.78
Львовская область 25.28 12.48
Читаемые в разделе
Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рева настаивает на лишении лиц, проживающих на неподконтрольных Украине территориях, статуса переселенца Рада распространила норму о "трех посылках в месяц" на физлиц-предпринимателей Рада распространила норму о "трех посылках в месяц" на физлиц-предпринимателей
Все новости
Комментируемые
1 Около 85% украинцев считают, что борьба с коррупцией безуспешна 3 2 Зубко назвал трудовую миграцию украинцев угрозой для государства 2 3 На модернизацию теплосетей Киева нужно $600 млн 1 4 Украина потратит 120 млн грн на подготовку к зимней Олимпиаде 1 5 В Украине проходят выборы в 51 территориальной громаде 1
Все новости
Видео
 Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все видео
Фото
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
Следи за игрой: о комедийном фильме-приключении "Джуманджи: Зов джунглей"
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
"Бульварный" Вуди Аллен: о драматической комедии "Вечеринка" Салли Поттер
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.