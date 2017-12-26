Украина продлила запрет на вывоз золота и серебра

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Раздел: Новости Украины > Политика
Теги: верховная рада , золото , серебро , цветные металлы , драгметаллы , кабмин
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