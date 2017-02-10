Украина проведет стрельбы из "Бука" возле Крыма

"Для обеспечения слаженности зенитно-ракетных подразделений спланировано проведение около 50 тактических учений с командными пунктами бригад, полков и основными подразделениями, почти 25 тактических учений с зенитными ракетными батареями ЗРК "Бук-М1", а также около 35 тактико-специальных учений с подразделениями обеспечения", — рассказал Дмитрий Гуцуляк на брифинге в пятницу в Киеве.

Гуцуляк отметил, что во время многонациональных учений "Сайбер Гардиан — 2017" на полигоне "Шабла" в Болгарии зенитно-ракетные подразделения ЗРК С-300 примут участие в тактических учениях с боевой стрельбой.

"На полигоне "Ягорлык" в Херсонской области проведут боевые стрельбы подразделения, вооруженные ЗРК "Бук-М1", — проинформировал он.

Отдельные радиолокационные взводы и расчета радиоэлектронной техники Воздушных сил Вооруженных сил Украины ежемесячно будут выполнять практические маневры с выходом и развертыванием в новых позиционных районах.

Состоится также ряд тактико-специальных учений с выполнением практических пусков беспилотных самолетов-разведчиков.

"К проведению занятий с преподавателями и курсантами учебных заведений ВС ВСУ будут активно привлекаться иностранные инструкторы стран-членов НАТО", — подчеркнул он.

Напомним, 1 декабря 2016 года Украина провела учебные ракетные стрельбы в Херсонской области. Тогда Россия угрожала сбивать украинские ракеты и перевела войска ПВО в усиленный режим.