Украина сможет вернуть Крым через 15 лет — Виктор Пинчук

30 декабря 2016, 12:00
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Украинский олигарх Виктор Пинчук сравнил Украину и Крым с Западной и Восточной Германией

Украина сможет вернуть Крым через 15 лет — Виктор Пинчук | Политика | Дело Увеличить картинку

Украина сможет вернуть Крым после достижения Украиной экономического развития и финансовой стабильности. На это потребуется от 15 до 20 лет.

Об этом пишет украинский олигарх Виктор Пинчук в колонке в американском WSJ.

"Хотя Крым является территорией Украины, этот вопрос не должен стать на пути сделки для достижения мира на востоке Украины. Мир важен для сохранения человеческих жизней, а также для достижения Украиной должного уровня экономического развития, стабилизации инфраструктуры, социального обеспечения и финансовой стабильности. На это потребуется от 15 до 20 лет. Тогда Крым сам захочет вернуться в Украину, как Восточная Германия хотела в Западную", — пишет Пинчук.

Также он предлагает три шага для достижения мира на востоке Украины, необходимого для экономического развития.

Во-первых, Украина должна отказаться от стремления в ближайшее время стать членом Европейского Союза. "Мы должны построить европейскую страну и стать достойным партнером. Тогда мы сможем опять вернуться к вопросу о членстве в ЕС", — утверждает Пинчук.

Во-вторых, необходимо провести выборы на Донбассе. "Очевидно, что конфликт на Донбассе нельзя назвать гражданской войной. Внешнее вмешательство не требует дополнительных доказательств, однако провести выборы необходимо. Нам придется пойти на этот компромисс, чтобы спасти тысячи жизней", — отмечает бизнесмен.

В третьих, по мнению украинского олигарха, необходимо в ближайшей и среднесрочной перспективе отказаться от членства в НАТО. "Это может привести в международному кризису, однако мы должны построить альтернативную систему безопасности и стать нейтральной страной", — пишет он.

В своей колонке Виктор Пинчук напомнил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, который давал Украине гарантии безопасности в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Нам нужны новые гарантии безопасности. Поэтому путем болезненных уступок мы должны показать, что сможем. Украина может самостоятельно решить свои собственные проблемы, а также глобальные проблемы в рамках широкой международной коалиции", — подытожил Пинчук.

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Теги: виктор пинчук, война с россией, выборы

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Украина сможет вернуть Крым через 15 лет — Виктор Пинчук | Политика | Дело
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