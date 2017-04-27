Украина сократила дефицит госбюджета на 8%

27 апреля 2017, 12:20
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В первом квартале 2017 года доходы госбюджета составили 174 млрд грн, а расходы — 184 млрд грн

Украина сократила дефицит госбюджета на 8% | Экономика | Дело Увеличить картинку

Государственный бюджет в первом квартале выполнен с дефицитом на уровне 9,74 млрд грн. Это на 7,8% ниже дефицита за аналогичный период прошлого года, который составлял 10,57 млрд грн. Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Доходы госбюджета в первом квартале составили 174,76 млрд грн, расходы превысили 184,55 млрд грн.

Согласно данным казначейства в первом квартале налоговые поступления выросли на 32%, таможенные — на 31,6%, а поступления от единого социального взноса — на 29,1%.

Сводный бюджет за январь-март выполнен с профицитом на уровне около 4 млрд грн. Это на 3,6% выше профицита за аналогичный период прошлого года, который равнялся 3,87 млрд грн. Доходы сводного бюджета составили 220,49 млрд грн, расходы — 216,53 млрд грн.

Напомним, в 2016 году дефицит госбюджета составил 70,3 млрд грн или 2,9% ВВП. Доходы госбюджета в 2016 году составили 616,3 млрд грн, расходы — ​​684,9 млрд грн. Кроме того, в прошлом году правительство приняло решение повысить минимальную зарплату в два раза до 3 200 грн. Благодаря этому решению, в частности, в 2017 г. растут налоговые поступления и сборы ЕСВ.

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Теги: госбюджет , бюджет , доходы , расходы , дефицит , налоги

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Украина сократила дефицит госбюджета на 8% | Экономика | Дело
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