Украина нарастила свои долги до $72 млрд

27 апреля 2017, 16:56
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За первый квартал 2017 г. долг Украины вырос на 2%

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Общая сумма государственного и гарантированного государством долга по итогам первого квартала 2017 года выросла до $72,35 млрд или 1 951,85 млрд грн.

За первый квартал 2017 г. задолженность Украины выросла на 2%.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная на сайте Министерства финансов.

Внутренний долг Украины составляет 37% или 718,92 млрд грн ($26,65 млрд), а внешний — 63% или 1 232,93 млрд грн ($45,7 млрд).

Больше всего Украина задолжала по облигациям внутреннего госзайма — 697,12 млрд грн (или $25,84 млрд), по облигациям внешнего госзайма — 513,71 млрд грн (или $19,04 млрд), а также Международному валютному фонду (308 млрд грн или $11,42 млрд) и Международному банку реконструкции и развития (147,45 млрд грн или $5,47 млрд).

Напомним, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016-го составила $70,97 млрд. Это на 8,3% или на $5,47 млрд больше показателя на начало прошлого года.

Кроме того, государственный бюджет на текущий год предусматривает предельный размер госдолга на конец 2017-го в размере 1 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга на сумму 579,37 млрд грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: долг , государственный долг , госбюджет-2017 , госбюджет , бюджет , задолженность , валюта

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