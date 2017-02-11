Украина вернет Донбасс в 2018 году — Министерство оккупированных территорий

Украина восстановит контроль над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в ближайший год-полтора. Об этом заявил советник министра временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в пятницу вечером.

"Мы считаем, что в ближайшее время, за год-полтора, мы вернем эту территорию. Ближайшие год-полтора содержание этой территории станет чрезвычайно дорогим для Российской Федерации", — сказал Грымчак.

Кроме того, советник министра временно оккупированных территорий сообщил, что Украина делает все, чтобы вернуть людей с оккупированных территорий в культурную, финансовую и другие сферы страны.

"Мы в декабре или ноябре постановлением Кабмина увеличили на одного человека груз, который можно перевозить, — 75 кг. Что сделал Захарченко энд компани? Они уменьшили с той стороны до 50. Они защищают свой рынок. А Вы нам рассказываете, что вот мы такие дураки, что делаем это. И мы на сегодняшний день идем этим путем, мы хотим тех людей, которые прибывают на неподконтрольную, на сегодня, территорию, вернуть и в культурную, и в финансовую, и в другие сферы", — подчеркнул советник министра.