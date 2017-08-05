Украина вернула МВФ $450 млн по программе stand by от 2014 года

05 августа 2017, 09:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В Нацбанке сообщили, что до конца 2017 года Украина выплатит около $1 млрд. Но международные резервы все равно вырастут до $20 млрд до конца года

Украина вернула МВФ $450 млн по программе stand by от 2014 года | Экономика | Дело Увеличить картинку

Украина начала выплаты Международному валютному фонду (МВФ) по программе stand by от 2014 года. Первый платеж составил $450 млн. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителя Национального банка Украины.

"Действительно, начались выплаты по программе Stand by, первый платеж уже был перечислен. Суммарно объем выплат перед МВФ — как по основной сумме долга, так и процентов по долгу — составляет около $1 млрд в августе-декабре этого (2017 — ред.) года и не представляет угрозы для объема международных резервов. Мы уже учли эти выплаты, прогнозируя рост международных резервов до $20 млрд на конец этого года ", — отметил представитель НБУ.

Украина получили кредитную программу от МВФ в апреле 2014 года на $17,01 млрд, а в начале мая фонд предоставил первый транш кредита Stand by на сумму $3,19 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил решение МВФ отложить пятый транш до осени. Сообщалось, что новый транш МВФ Украине зависит от пенсионной реформы и результатов борьбы с коррупцией.

Раздел: >
Теги: мвф

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украина вернула МВФ $450 млн по программе stand by от 2014 года | Экономика | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.89 11.91
Киевская область 22.27 11.14
Львовская область 21.82 11.18
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото) Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото) Почему отключили воду и электричество в проблемных новостройках Войцеховского Почему отключили воду и электричество в проблемных новостройках Войцеховского В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
Все новости
Комментируемые
1 Украина координирует поисково-спасательную операцию по затонувшему кораблю, который вез зерно из Крыма 2 Кто из киевлян получит материальную помощь ко Дню Независимости 3 Правоохранители могут задерживать товары на таможне без любых обоснований — заместитель бизнес-омбудсмена 4 Обжалование госзакупок в ProZorro: причины неудовлетворения жалоб 5 В Киевской области ликвидирована экологическая угроза
Все новости
Видео
 Короткий поход: об экранизации "Темной башни" Стивена Кинга
Владимир Кличко завершил спортивную карьеру
Все видео
Фото
Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото)
Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото)
Первый день эксперимента с пешеходным Подолом: малолюдные улицы и бетонные блоки (фото)
Первый день эксперимента с пешеходным Подолом: малолюдные улицы и бетонные блоки (фото)
Зона свободной торговли с Канадой в действии: К чему готовиться бизнесу
Зона свободной торговли с Канадой в действии: К чему готовиться бизнесу
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
В Африке разбился украинский грузовой самолет. Экипаж жив
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.