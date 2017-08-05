Украина вернула МВФ $450 млн по программе stand by от 2014 года

Украина начала выплаты Международному валютному фонду (МВФ) по программе stand by от 2014 года. Первый платеж составил $450 млн. Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителя Национального банка Украины.

"Действительно, начались выплаты по программе Stand by, первый платеж уже был перечислен. Суммарно объем выплат перед МВФ — как по основной сумме долга, так и процентов по долгу — составляет около $1 млрд в августе-декабре этого (2017 — ред.) года и не представляет угрозы для объема международных резервов. Мы уже учли эти выплаты, прогнозируя рост международных резервов до $20 млрд на конец этого года ", — отметил представитель НБУ.

Украина получили кредитную программу от МВФ в апреле 2014 года на $17,01 млрд, а в начале мая фонд предоставил первый транш кредита Stand by на сумму $3,19 млрд.

Министр финансов Украины Александр Данилюк подтвердил решение МВФ отложить пятый транш до осени. Сообщалось, что новый транш МВФ Украине зависит от пенсионной реформы и результатов борьбы с коррупцией.