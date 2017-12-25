Украина вошла в десятку самых опасных стран мира для туристов

25 декабря 2017, 12:43
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Украина заняла десятую строчку рейтинга

Украина вошла в десятку самых опасных стран мира для туристов | Общество | Дело Увеличить картинку

Всемирный экономический форум составил рейтинг самых опасных и самых безопасных стран мира для туристов, Украина — в десятке самых опасных, сообщают "Українські новини".

"Борьба между вооруженными силами Украины и вооруженными сепаратистами, которых поддерживает Россия, есть общей как в восточных, так и в юго-восточных регионах Украниы, в частности в Донецкой, Луганской областях и Крыму. Граждане продолжают испытывать притеснения из-за боевых действий", — считают составители рейтинга.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

Колумбия

Йемен

Сальвадор

Пакистан

Нигерия

Венесуэла

Египет

Кения

Гондурас

Украина

Для создания этого рейтинга ВЭФ "измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)". При этом рейтинг не учитывает мелких преступлений.

По материалам: Українські Новини
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Теги: украина , туризм

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Украина вошла в десятку самых опасных стран мира для туристов | Общество | Дело
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