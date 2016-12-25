Украина выполнила лишь 25% обязательств по Соглашению об Ассоциации с ЕС

1 25 декабря 2016, 10:30
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При этом лидирующие сферы по внедрению реформ, предусмотренных Ассоциацией — госзакупки и энергетика, но это лишь 8 обязательств из всего перечня

Украина выполнила лишь 25% обязательств по Соглашению об Ассоциации с ЕС | Политика | Дело Увеличить картинку

На сегодня Украина полностью выполнила только 8 обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС, еще 28 — находятся в процессе адаптации, а по еще 8 адаптация вообще не происходит.

Об этом говорят результаты исследования "Украина и Соглашение об ассоциации: мониторинг выполнения с 1 июля — 1 ноября 2016", сообщает ОО "Украинский центр европейской политики". Также указывается, что за период с 1 июля 2016 — 1 ноября 2016 Украина должна адаптировать 44 акты ЕС в сферах энергетики, окружающей среды, общественного здоровья, социальной политики, деятельности компаний, налогообложения и государственных закупок.

Наиболее успешными сферами стали государственные закупки и энергетика, где ведется системная работа по приближению украинского законодательства к законодательству ЕС.

В других сферах работа по выполнению евроинтеграционных обязательств сейчас находится на разных стадиях выполнения. Совсем сошла с дистанции успешной адаптации законодательства сфера охраны окружающей среды.

Результаты исследование также указывают на то, что Украина начала процесс адаптации законодательства, но по разным причинам этот процесс происходит медленно, считают аналитики.

При этом самым большим препятствием для своевременной адаптации норм ЕС в Украине, указывают в ОО, стало затягивание парламентом рассмотрения и принятия соответствующих законопроектов, медленная и забюрократизирована процедура согласования проектов нормативно-правовых актов на уровне Кабинета Министров.

Кроме этого, речь идет об недостаточной кадровой способности государственных органов разрабатывать качественные проекты таких актов. По словам исполнительного директора "Украинского центра европейской политики" Любови Акуленко, Соглашение об ассоциации предусматривает для Украины обязательства имплементировать около 350 европейских актов до 2025 года.

По материалам: РБК-Украина
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Теги: соглашение об ассоциации с ес, украина, евросоюз

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Украина выполнила лишь 25% обязательств по Соглашению об Ассоциации с ЕС | Политика | Дело
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