Украина выполнила все требования МВФ — Кубив

27 декабря 2016, 13:52
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По мнению министра экономического развития, препятствий для получения очередного транша кредита МВФ не осталось

Украина выполнила все требования МВФ — Кубив | Экономика | Дело Увеличить картинку

Украина выполнила все необходимые обязательства для получения очередного транша кредита Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования EFF. Об этом в ходе брифинга рассказал первый вице-премьер-глава Министерства экономического развития Украины Степан Кубив.

"Украина домашнее задание по обязательствам Международного валютного фонда выполнила, которые мы обещали в подписанном меморандуме", — сказал он.

Отвечая на вопросы о пенсионной и земельной реформах, обязательства по которым также содержались в меморандуме, Кубив отметил, что премьер-министр Владимир Гройсман и министр соцполитики Андрей Рева задекларировали технологическую карту проведения пенсионной реформы.

"Мы 25 лет говорим, но надо делать определенные непопулярные реальные шаги. Принимая бюджет 2017 года, первые шаги мы рассматриваем как старт пенсионной реформы, которые заложены в макросбалансированном бюджете, уменьшении дыры в пенсионном фонде. И будет представлена реформа на правительстве", — сказал первый вице-премьер.

В отношении внедрения в Украине рынка земли, он заявил, что ведется совместная работа правительством и Верховной Радой.

"(В Украине) отсутствует рынок земли, на сегодняшний день делать рынок земли ради процесса не нужно", — подчеркнул Кубив.

Как сообщалось, открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,25 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд (около $1,65 млрд) и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,61 млрд).

Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнением ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.

После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле переговоры о продолжении финансирования были возобновлены, однако МВФ решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября. Согласно пересмотренному графику выделения финансирования, дальнейшее выделение средств планировалось ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности, в частности, четвертый транш в размере $1,3 млрд — в середине ноября этого года. Наибольший транш планируется в первом квартале 2017 года — более $1,986 млрд, после чего размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти — до $735 млн.

После национализации ПриватБанка и принятия госбюджета-2017 на минувшей неделе руководители Минфина и Нацбанка заявили о возможности позитивного решения МВФ о выделении Украине четвертого транша по программе EFF в конце января 2017 года.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: мвф, министерство экономики, реформы, пенсионная реформа

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Украина выполнила все требования МВФ — Кубив | Экономика | Дело
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