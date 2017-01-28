Украина занимает 13 местов в рейтинге вымирающих наций

28 января 2017, 17:14
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Численность детей в Украине уменьшилась в два раза с 1991 года

Украина занимает 13 местов в рейтинге вымирающих наций | Общество | Дело Увеличить картинку

С 1991 года численность детского населения в Украине уменьшилась почти вдвое. Об этом сообщил уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Сегодня в стране 7,6 миллионов детей.

Украина находится на 186 месте в мире по рождаемости и на 13-м — по вымиранию нации.
В интернатах воспитываются 1,5% детей и сироты из них — только 8%. В такие учреждения каждый день попадают 250 детей.

Минимум 600 тысяч детей живут в неблагополучных семьях.

По материалам: Укринформ
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Теги: исследование

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Украина занимает 13 местов в рейтинге вымирающих наций | Общество | Дело
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