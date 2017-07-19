Украинцам не нужно менять водительские права для поездок в Евросоюз — МВД

19 июля 2017, 10:16
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Водительские удостоверения старого образца будут действительны в странах Евросоюза

Украинцам не нужно менять водительские права для поездок в Евросоюз — МВД | Общество | Дело Увеличить картинку

В Министерстве внутренних дел опровергают информацию о том, что гражданам Украины нужно будет менять водительские права, чтобы ездить в страны Евросоюза. Об этом "Европейской правде" рассказал руководитель Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий.

Новые права водители будут получать с указанным сроком действия, но удостоверения старого образца, по словам Криклия, также будут действительны.

Соглашение об ассоциации содержит положения по приведению Украиной водительского удостоверения в соответствие со стандартами ЕС. Директива Евросоюза, которую должна внедрить Украина, постановляет, что водительские удостоверения категории В действительны максимум 15 лет, а права профессиональных категорий — 5 лет. Документы должны содержать электронный чип, а также предусмотрена необходимость регулярного медосмотра.

Криклий уточняет, что Украина не обязана вводить нормы относительно удостоверения водителя, прописанные в упомянутой директиве. "Как и все директивы, она несет рекомендательный характер. Поэтому мы, со своей стороны, рассматриваем рекомендуемые нормы, их имплементацию и форму ввода в Украине", — заявил он.

Сейчас МВД работает над законодательными изменениями, проект для внесения в парламент должен быть готов осенью.

"Реализация положений директивы или возможных нововведений будет касаться только тех, кто в будущем будет получать водительское удостоверение или заменять его после принятия таких норм", — добавляет Криклий.

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Теги: водительские права , безвизовый режим , евросоюз

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Украинцам не нужно менять водительские права для поездок в Евросоюз — МВД | Общество | Дело
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