Украинцам уже выдали 3,2 млн биометрических паспортов — Миграционная служба

19 апреля 2017, 11:54
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На сегодняшний день количество оформленных биометрических паспортов, которые начали выдавать с января 2015 года, составило 3 240 705. Об этом сегодня на заседании правительства заявил глава Государственной миграционной службы Максим Соколюк

Украинцам уже выдали 3,2 млн биометрических паспортов — Миграционная служба | Политика | Дело Увеличить картинку

"По состоянию на 9 утра 19 апреля 2017 года Миграционной службой уже оформлено более 3 млн таких документов, а заграничными дипломатическими учреждениями — 145 тыс. биометрических паспортов", — сообщил глава ГМС.

По результатам этого года Миграционная служба ожидает, что будет оформлено дополнительно еще 2 млн биометрических паспортов. "Это приблизительно на 15% превысит результат прошлого года", — сказал Соколюк.

Каждый день новые паспорта получают 10 тыс. украинцев, а в некоторые дни эта цифра достигает 12 тыс.

Руководитель Миграционной службы затронул вопрос закупки рабочих станций, необходимых для оформления биометрических паспортов. "В этом году запланировано закупить дополнительно 233 рабочие станции, но еще нужно минимум 470 таких рабочих станций", — посетовал Соколюк.

Как сообщалось, в 2016 году ГМС закупил 427 рабочих станций. По состоянию на 1 января 2017 года работали 1 152 станции.

Кроме отделений ГМС, биометрические паспорта также выдают 26 подразделений паспортного сервиса "Документ" и 18 Центров предоставления админуслуг (ЦНАП). "В ближайшие недели мы ожидаем начало работы 10 киевских центров, двух центров в Харькове, а также в Днепре и других крупных городах", — сообщил глава ГМС.

Соколюк напомнил, что стоимость изготовления биометрического паспорта составляет от 557 грн (за 20 рабочих дней) до 810 грн (за 7 рабочих дней).

По материалам: "Дело"
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Теги: биометрический паспорт , паспорт , миграционная служба

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Украинцам уже выдали 3,2 млн биометрических паспортов — Миграционная служба | Политика | Дело
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