Украинцам уже выплатили 5 млрд гривен пенсий за январь

26 декабря 2017, 17:53
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Кроме декабрьских пенсий в размере около 30 млрд гривен, Пенсионный фонд уже выплатил свыше 5 млрд гривен пенсий за январь

Увеличить картинку фото: delo.ua/Эмма Солдатова

Пенсионный фонд уже профинансировал выплаты пенсионерам за январь 2018 года в размере 5,2 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"По состоянию на 26 декабря 2017 года профинансировано пенсий января 2018 года через предприятия почтовой связи по датам выплаты с 4 по 8 января включительно и через банки с 4 по 7 января включительно", — говорится в заявлении ПФУ.

Согласно сообщению, до конца декабря в рамках поступлений Пенсионного фонда будут обеспечены выплаты пенсий военнослужащим и выплаты пенсий через банки за 8 января 2018 года.

Напомним, Верховная Рада 3 октября приняла во втором чтение законопроект Кабинета министров о пенсионной реформе. Изменения вступили в силу 11 октября.

После повышения пенсий в рамках реформы выплаты выросли на 30-35% — до 30 млрд грн в месяц.

Ресурс на повышение выплат в Пенсионном фонде образовался благодаря повышению минимальной зарплаты до 3 200 грн. Согласно данным Госказначейства, с января по 26 декабря 2017 года поступления от ЕСВ выросли на 40% (на практически 50 млрд грн) до 175 млрд грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: пенсии , пенсионый возраст , пенсионный фонд , пенсионная реформа , бюджет , андрей рева

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