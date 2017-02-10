Украинцы смогут ездить в Турцию по внутреннему паспорту

Украина и Турция договорились о въезде граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время совместной пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

"У нас есть безвизовый режим, но в будущем и граждане Украины, и граждане Турции могут посещать наши страны по внутренним документам", — сказал Климкин.

Напомним, 9 февраля Владимир Гройсман заявлял, что Европейский Союз может принять окончательное решение по безвизовому режиму для Украины уже до июня.



