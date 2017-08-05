Украинцы стали реже ездить в оккупированный Крым

05 августа 2017, 15:00
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

В первом полугодии 2017 году административную границу с Крымом пересекли 1 млн украинцев

Украинцы стали реже ездить в оккупированный Крым | Регионы | Дело Увеличить картинку

За первое полугодие 2017 года административную границу с Крымом пересекли 1 млн украинцев, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Также на 32% уменьшилось количество автомобилей, пересекавших границу — до 176 тыс автомобилей.

Для сравнения, линию разграничений в зоне АТО за I полугодие 2017 года пересекли 5,277 млн человек.

По материалам: Лига
Раздел: >
Теги: госпогранслужба , оккупация крыма , зона ато

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украинцы стали реже ездить в оккупированный Крым | Регионы | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.84
EUR EUR - - 30.67
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 21.25 11.72
Киевская область 21.87 10.51
Львовская область 21 10.67
Читаемые в разделе
Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото) Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото) Почему отключили воду и электричество в проблемных новостройках Войцеховского Почему отключили воду и электричество в проблемных новостройках Войцеховского Недвижимость Фирташа в Лондоне всплыла в списках пустующих домов в центре города Недвижимость Фирташа в Лондоне всплыла в списках пустующих домов в центре города
Все новости
Комментируемые
1 Кто из киевлян получит материальную помощь ко Дню Независимости 2 Правоохранители могут задерживать товары на таможне без любых обоснований — заместитель бизнес-омбудсмена 3 Обжалование госзакупок в ProZorro: причины неудовлетворения жалоб 4 СБУ пояснила причины обыска дома замминистра внутренних дел 5 Свыше 2 тыс. абитуриентов из оккупированного Донбасса подали документы в украинские ВУЗы
Все новости
Видео
 Короткий поход: об экранизации "Темной башни" Стивена Кинга
Владимир Кличко завершил спортивную карьеру
Все видео
Фото
Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото)
Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото)
QR-билеты против жетонов: в киевском метро тестируют новую систему оплаты (фото)
QR-билеты против жетонов: в киевском метро тестируют новую систему оплаты (фото)
Первый день эксперимента с пешеходным Подолом: малолюдные улицы и бетонные блоки (фото)
Первый день эксперимента с пешеходным Подолом: малолюдные улицы и бетонные блоки (фото)
Зона свободной торговли с Канадой в действии: К чему готовиться бизнесу
Зона свободной торговли с Канадой в действии: К чему готовиться бизнесу
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.