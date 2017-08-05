Украинцы стали реже ездить в оккупированный Крым

За первое полугодие 2017 года административную границу с Крымом пересекли 1 млн украинцев, что на 16% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Также на 32% уменьшилось количество автомобилей, пересекавших границу — до 176 тыс автомобилей.

Для сравнения, линию разграничений в зоне АТО за I полугодие 2017 года пересекли 5,277 млн человек.