Украине впервые заплатили за водоснабжение неподконтрольных территорий

В Украине впервые задействовали механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающего в отдельных районах Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Отмечается, что с начала 2016 года во время заседаний Трехсторонней контактной группы по вопросам мирного урегулирования на востоке Украины неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на неподконтрольных правительству Украины территорию Луганской области.

Впервые после почти года переговоров механизм расчетов за водоснабжение заработал.

6 января 2017 года коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" была выплачена часть долга в сумме 10,5 миллионов гривен за водоснабжение на неподконтрольные правительству Украины территории Луганской области.

КП "Попаснянский районный водоканал" является основным предприятием, которое обеспечивает поставку воды как на подконтрольную так и неподконтрольных правительству Украины территорию Луганской области.

Отмечается, что в расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля.

В свою очередь КП "Попаснянский районный водоканал" теперь сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой в направлении город Луганск.

"Реализация механизма стала возможной благодаря совместным усилиям министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины, Луганской областной военно-гражданской администрации и других заинтересованных органов государственной власти", — сказано в сообщении.

Как известно, в начале декабря Киев из-за долгов остановил подачу воды в ОРЛО.