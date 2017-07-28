Украинская поместная церковь должна быть признана Константинопольским патриархом — Порошенко

28 июля 2017, 10:41
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Украина ожидает от Константинопольского Патриархата признания автокефалии украинской поместной православной церкви, заявил президент Украины Петр Порошенко

Украинская поместная церковь должна быть признана Константинопольским патриархом — Порошенко | Общество | Дело Увеличить картинку

"Святой равноапостольный князь Владимир Великий 1029 лет назад… принял христианскую веру от Константинопольской Церкви, которая для нас и поныне является Церковью-матерью. Именно от нее мы, как страна с одной из наибольших православных общин мира, ожидаем скорейшего признания природной автокефалии украинской Церкви — большой по количеству верных, равной другим поместным православным церквям. И, понятно, духовно и административно независимой от Москвы, от страны-агрессора", — говорится в обращении президента Украины по случаю Дня Крещения Киевской Руси.

В своем обращении Порошенко отмечает, что День напоминает об извечных христианских ценностях: правде, добре, милосердии, любви к ближнему. "Они стали особенно важными в условиях агрессии со стороны России, закаляют и делают нас непобедимыми в борьбе за свободу и независимость. Мощный потенциал христианства дал нам импульс для единства", — подчеркнул президент.

Он также отметил, что "выбор христианской веры князем Владимиром был и европейским выбором".

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, в свою очередь, отмечает, что Крещение Руси — "это не только религиозный акт выбора вероисповедания, но и важен политический шаг в истории Украины". "Христианская традиция стала основой украинского государственного строительства, а Русь-Украина — частью общей европейской христианской цивилизации", — подчеркнул он в своем поздравлении по случаю Дня Крещения Руси, опубликованном на сайте украинского парламента.

Спикер также отмечает важность создания поместной православной церкви в Украине с духовным центром в Киеве. "День Крещения Руси-Украины — это повод еще раз задуматься о нашем духовном единстве. Украинская поместная православная церковь с духовным центром в Киеве станет залогом не только духовного единства Украины, но и национальной безопасности государства", — подчеркивает он.

"Пусть Господь оберегает Украину и украинский народ! С нами правда! С нами Бог! Победа будет за нами!", — говорится в поздравлении Парубия.

Напомним, как показывает опрос, проведенный социологической группой "Рейтинг" в июле, жители Украины в основном поддерживают создание Единой поместной церкви в стране, причем количество противников этой инициативы за последние три года уменьшилось. Но среди прихожан Украинской православной церкви (Московского патриархата) больше противников этой идеи (42%), чем сторонников (23%). В то же время 36% представителей УПЦ (МП) или безразличны к этому вопросу, или же не имеют на него ответа.

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Теги: петр порошенко , религия , православие , киевский патриархат , московский патриархат

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Украинская поместная церковь должна быть признана Константинопольским патриархом — Порошенко | Общество | Дело
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