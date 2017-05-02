Украинские больницы получили автономию

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон (№2002-VІІІ) "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения", сообщает во вторник пресс-служба главы государства.

Этот закон, принятый Верховной Радой 6 апреля, предусматривает внедрение мероприятий по реформированию системы здравоохранения Украины для создания сети государственных и коммунальных медицинских учреждений с достаточным уровнем самостоятельности для эффективного и своевременного медицинского обеспечения населения.

Согласно документу, учреждения здравоохранения получили возможность получения финансовой и управленческой автономии для обеспечения финансовых, материально-технических ресурсов системы здравоохранения. При этом, в соответствии со ст. 49 Конституции Украины, существующая сеть государственных и коммунальных учреждений здравоохранения не будет сокращена, эти учреждения останутся в государственной и коммунальной собственности и не подлежат приватизации.

Закон устанавливает упрощенный порядок реорганизации учреждений здравоохранения (государственных и коммунальных) в казенные предприятия и коммунальные некоммерческие предприятия; уточняется существующая гарантия, что средства, не использованные учреждением здравоохранения (кроме государственных и коммунальных) в текущем году, не будут извлекаться и могут быть использованы на финансирование деятельности учреждения (в частности, на обновление материально-технической базы); урегулированы отдельные вопросы, связанные с договорами о медицинском обслуживании населения, будут заключаться в соответствии со специальным порядком, утвержденным Кабинетом министров.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня вступления в силу.