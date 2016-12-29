Плохие и стабильные правила для бизнеса лучше, чем постоянно меняющиеся хорошие — глава BRDO

Офис эффективного регулирования BRDO работает в Украине с ноября 2015-го. Это неправительственная организация, которая не заменяет функции Государственной регуляторной службы или других госструктур, а занимается анализом законодательства и регуляторного поля, выявлением проблемных моментов и подготовкой документов, которые будут эти проблемы решать. В BRDO уже анонсировали масштабные планы на следующий год: пересмотреть регуляторные правила на рынках, которые контролируют пять министерств — Минагрополитики, Минэнергетики, Минэкономики, Минрегионстрой и Мининфрастуктуры. Речь идет о 70 различных рынках — от рынка угля и ядерной энергетики до рынка щебня и бетона. Об анализе правил регулирования в следующем году, а также о потенциальном росте Украины в рейтинге Doing Business Delo.UA говорило с руководителем BRDO Алексеем Гончаруком.

Недавняя отмена 367 нормативных актов — это первый результат пересмотра правил на рынках?

Это часть так называемого условного "мусора", который необходимо выметать из нашего законодательства. В пяти секторах экономики, о которых мы говорим, есть определенные правила, они описаны 10 тысячами законов, постановлений, инструкций, приказов, распоряжений. Именно их анализируем на предмет законности и актуальности на первом этапе пересмотра.

Что это значит?

В Украине есть законы, а есть подзаконные акты, которых значительно больше и принимаются они во исполнение законов. Если в законе не написано, что постановление должно существовать, то его не должно быть в принципе. У нас же сейчас много документов, которые чиновниками просто выдуманы.

Кроме того, есть еще и неактуальные документы. Например, в рамках закона были приняты подзаконные акты, но закон отменили, а акты продолжают жить своей жизнью.

Это все и есть "мусором", от которого нужно в первую очередь очищать регуляторное поле. Так появился список из 367 незаконных и неактуальных документов на уровне Кабмина, сейчас по аналогии готовится перечень приказов и распоряжений на уровне министерств.

Если говорить о реальной дерегуляции, что уже успел принять Кабмин для улучшения ситуации на конкретных рынках?

Системный пересмотр рынков стартует только в январе 2017-го. Сейчас важно понять чего государство хочет добиться в рамках регулирования. Чтобы каждое министерство, каждый регулятор знал, зачем он нужен и каковы его цели, например, когда он вмешивается в строительство или сельское хозяйство. Поэтому осенью мы работали с министерствами над инвентаризацией их регулирования.

Мы не просто пытались посчитать нормативные акты и пообещать их пересмотреть в следующем году, но хотели ответить на три главных вопроса — "что, как и зачем?". Во-первых, мы стремились найти ответ, в отношении каких рынков эти пять министерств осуществляют регулирование. Во-вторых, старались понять при помощи, каких инструментов — лицензирования, квотирования, патентирования, лимитирования и т.д. — они регулируют каждый рынок. В-третьих, попробовали вместе с ними понять, зачем они это делают. Исходя из этого, уже в следующем году мы предлагаем работу пяти министерств в этом направлении построить принципиально иначе. Начнем с рынков межобластных автобусных перевозок, древесины, стальных конструкций и дистрибуции электроэнергии.

Что касается решений, которые уже принял Кабмин, — это не менее важная часть нашей работы, но все же это не связано с системным пересмотром рынков. В какой-то момент премьер-министр собрал совещание и честно сказал: "У меня ощущение, что процесс дерегуляции и эффективного регулирования недостаточно интенсивный. Мне кажется, что последние пару месяцев мы стоим на месте". Поставленная же задача была простой — предложить решения, которые можно принять в кратчайшие сроки и на уровне Кабмина и которые будут иметь позитивное влияние на малый и средний бизнес. Среди этих решений, в частности, принятие лицензионных условий, без которых доступ к рынкам по большому счету закрыт, возможность для нотариусов устанавливать цену за услуги ниже 1%, упрощение порядка согласования установки телекоммуникационного оборудования, пересмотр ставок на аренду крыш госимущества, подготовка правил разработки нефтегазовых месторождений, разрешение на смешивание зерна разных категорий.

Каких изменений ждать в ближайшее время, над чем сейчас работает BRDO?

Одна из важных инициатив — это либерализация межобластных автобусных перевозок. Наше государство до сих пор устанавливает, какое количество автобусов должно ездить из Киева в Житомир. Но ведь очевидно, что оно не знает реальных потребностей, и удостовериться в этом легко, если посмотреть на официальные цифры и на то, что в реальности. По нашим оценкам, около 60% рынка находится в тени, и это приговор. А это значит, что перевозчики находятся также и вне государственного контроля.

Идея заключается в том, чтобы отменить лимиты на перевозки. Государство говорит "езжайте кто хочет, вот станция А, вот станция Б, вот общие правила безопасности дорожного движения, экологии". Что нужно понимать? Если мы попытаемся вывести перевозки из тени, это даст возможность государству более четко представлять пассажиропоток. А что такое представление о пассажиропотоке? Это возможность правильно выбирать транспортную модель, а также эффективно и рентабельно использовать территорию для целей транспортировки грузов и товаров.

Кто-то кроме BRDO понимает стратегическую важность таких изменений?

Команда Мининфраструктуры, конечно, понимает. Но средний "срок жизни" министра 11 месяцев, а потому правительство пытается ставить перед собой более-менее реальные планы на этот краткий период. Таким образом, они узко концентрируются на том, что можно поменять прямо здесь и сейчас, получив какой-то эффект. Это модель quick wins. На самом же деле это прямо противоположно тому, чем должен заниматься министр. Функция BRDO, в частности, как раз в том, чтобы придерживаться последовательности и смотреть в перспективу. Мы должны задавать тон и векторы, продолжая движения вне зависимости от кадрового состава правительства.

Почему выбраны именно эти рынки для системного пересмотра?

Есть ряд критериев, какими мы руководствовались. Во-первых, рынки должны были касаться малого и среднего бизнеса. Во-вторых, это рынки, на которых можно было попробовать продемонстрировать компромисс. Ведь идеальная реформа состоится, когда все договорятся о правилах раз и на 100 лет. А надолго договориться можно только когда ты всех выслушал, понял и разработал правила, которые устраивают всех.

Какие еще решения в направлении дерегуляции будут приняты в ближайшее время?

Еще одна важная тема, которой мы занимаемся, — это экспортный контроль. В Украине перечень товаров, которые ему подлежат, значительно шире, чем в других странах, в частности, потому, что Служба безопасности подописывала туда множество разных замечаний. Вот мы хотим этот список сократить.

Еще одна чрезвычайно важная тема, которая, с одной стороны, сулит возможностью сэкономить государственные деньги, а с другой стороны, навести порядок в отрасли, — это учет древесины. В Украине есть 619 первичных лесопользователей, то есть лесхозов и объектов природно-заповедного фонда, которые имеют право пользоваться и управлять лесом. И почти везде эти субъекты рубят лес, правда не только в промышленных, но и в санитарных целях. Чтобы государство могло проконтролировать, кто и на каких основаниях рубит лес, можно, конечно, бегать по лесу и ловить товарищей с топором, проверяя документы. Но это дорого и всех так не поймаешь.

Чтобы система учета древесины работала нормально, придумали инструмент чипования. Если кто-то срубил дерево и намерен его продать, он должен его пробирковать, и информация попадет в информационную систему предприятия ГП "Лесконсалтинг". Но проблема заключается в том, что из 619 лесхозов система установлена только на государственных, которых меньше 300. Остальные же лесопользователи плодят ту же древесину, только без чипов.

Чтобы система учета древесины была эффективной, все должны пользоваться единым подходом. Кабмин должен своим постановление обязать все лесзохы, в том числе военные и коммунальные, а также объекты природно-заповедного фонда вносить информацию в единую систему. Это вполне реально сделать за следующий год, сейчас над этим работаем.

Что говорит бизнес о ваших таких планах?

Кто-то поддерживает, кто-то в стороне наблюдает, кто-то сопротивляется потому что боится изменений. Нам предстоит огромная работа, шаг за шагом будем завоевывать доверие бизнеса и пытаться переформатировать его отношения с государством.

По вашему мнению, что является большим барьером для бизнеса — некачественное регулирование или устаревшее мышление украинских предпринимателей?

Эти вещи очень взаимно дополняют друг друга. Сегодняшнее зашоренное мышление — это наследство, результат тотального недоверия, это отношение к государству как к чему-то внешнему. Это фантастический феномен, оказывается можно быть за страну, но против государства. Причины этого, мне кажется, очень глубокие. С одной стороны, малый и средний бизнес испытывает постоянное чувство вины, например, за неуплаченные или недоплаченные налоги. С другой же стороны, есть также постоянное чувство страха, ведь государство постоянно меняет правила, а потому просто нельзя быть уверенным, что ты ничего не нарушил. Кроме того, государство очень долго использовали не по предназначение, а чтобы защищать отдельные корпоративные интересы. И потому к нему начали относиться как инструменту отжима, перераспределения и взимания мзды.

Недавно правительство анонсировало закон, который якобы должен поднять нас на 40 позиций в рейтинге Doing Business. Какие изменения являются самими важными, по вашему мнению, и когда вы ожидаете принятия документа?

Ценность этого законопроекта в его комплексности, там нет неважных вещей. Что там есть? Это, в частности, отмена паевого взноса для застройщиков, инструмент доверительной собственности, который поспособствует возобновлению кредитования, инструмент альтернативного рассмотрения споров, нормы, которые усиливают защиту миноритарного акционера. В законопроекте мы сознательно охватываем только то, что предлагает рейтинг Doing Business. Мы считаем, так документ будет проще "продать" парламенту. Ведь сейчас в Верховной Раде есть десятки законопроектов, которые тем или иным образом могут позитивно повлиять на позицию в рейтинге, но чтобы достигнуть существенного прогресса и чтобы это было заметно на международной арене, нам нужно побеждать быстро. Если документ примут в конце марта или же в самом начале апреля — это сработает, и мы попадем в топ-30.