Украинские спасатели вернулись из Черногории

В среду в 16:05 в Международный аэропорт "Киев" прибыли авиаторы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые помогали ликвидировать масштабные лесные пожары на территории Черногории с 19 по 26 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Впервые нашим авиаторам пришлось работать в таких сверхсложных условиях — горная местность и сплошное задымление территории. Неделя напряженной работы по 12-15 часов в сутки. Однако наши авиаторы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и способность ликвидировать масштабные пожары не только на территории Украины, но и за рубежом", — отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Всего с начала работ на территории Черногории самолетом ГСЧС Ан-32П на места горения леса было сброшено более 400 тонн воды.