Украинские спасатели вернулись из Черногории

27 июля 2017, 09:36
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Авиаторам ГСЧС впервые пришлось работать в таких сверхсложных условиях — горная местность и сплошное задымление территории

Украинские спасатели вернулись из Черногории | Общество | Дело Увеличить картинку

В среду в 16:05 в Международный аэропорт "Киев" прибыли авиаторы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые помогали ликвидировать масштабные лесные пожары на территории Черногории с 19 по 26 июля, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Впервые нашим авиаторам пришлось работать в таких сверхсложных условиях — горная местность и сплошное задымление территории. Неделя напряженной работы по 12-15 часов в сутки. Однако наши авиаторы в очередной раз подтвердили свой профессионализм и способность ликвидировать масштабные пожары не только на территории Украины, но и за рубежом", — отметил глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Всего с начала работ на территории Черногории самолетом ГСЧС Ан-32П на места горения леса было сброшено более 400 тонн воды.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: >
Теги: гсчс , пожар , черногория

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украинские спасатели вернулись из Черногории | Общество | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.88
EUR EUR - - 30.14
RUB RUB - - 0.43
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.89
Киевская область 21.66 10.68
Львовская область 21 10.67
Читайте также
Больше в разделе Украина
Читаемые в разделе
От застройщика в Киеве прокуратура требует снести лишние 4 этажа От застройщика в Киеве прокуратура требует снести лишние 4 этажа В Киеве на три месяца частично перекроют важную транспортную артерию В Киеве на три месяца частично перекроют важную транспортную артерию Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады Что думают о снятии депутатской неприкосновенности в крупнейшей фракции Верховной Рады
Все новости
Комментируемые
1 На Донбассе не конфликт, а война — спецпредставитель Госдепа США Фолькер 2 Станция "Кловская" первой полностью прекратит продажу жетонов 3 Петиция против переименования проспекта Ватутина набрала необходимое количество голосов 4 На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото) 5 МВФ отложил земельную реформу в Украине до конца года
Все новости
Видео
 В луцком отеле ночью вспыхнул пожар
Мать россиянина Агеева признала, что российские военные служат на Донбассе
Все видео
Фото
На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)
На ВДНХ представили новую концепцию развития на 40 лет (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.