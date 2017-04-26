Украинский социолог Копатько получил российское гражданство (документ)

26 апреля 2017, 18:48
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Сегодня соучредитель социологической компании R&B Group Евгений Копатько получил российское гражданство

Украинский социолог Копатько получил российское гражданство (документ) | Политика | Дело Увеличить картинку

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России украинского социолога, основателя компании по маркетинговым и социологическим исследованиям "Research & Branding Group" Евгения Копатько.

"Принять в гражданство РФ Копатько Евгения, родившегося 27 июля 1963 года в Украине", — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Копатько в 1985 года окончил истфак Донецкого государственного университета, а в 1991 году — социологический факультет МГУ имени Ломоносова.

Его социологическая компания сотрудничала с Партией регионов.

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Теги: соцопрос , гражданство , россия

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Украинский социолог Копатько получил российское гражданство (документ) | Политика | Дело
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