Украинское радио и телевидение проникнет за линию разграничения — Турчинов

За линией разграничения смогут смотреть украинское телевидение и слушать радио. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

Турчинов рассказал, что украинские разработок систем информационной защиты блокировать "антиукраинское телерадиовещание, избирательно блокируя как аналоговые, так и цифровые каналы, которые распространяют сепаратисткую и российскую пропаганду, и одновременно не мешать работе украинского телерадиоэфира".

Он также отметил, что сначала технологию внедрять на линии разграничения и после этого ее будут использовать вдоль всей украинско-российской границы.

Турчинов допускает, что благодаря этому скоро на 30-50 км за линией разграничения будут слушать украинское радио и смотреть украинские каналы.

О разработке такой системы ранее докладывали в Государственной службе специальной связи и защиты информации. В связи с чем, Турчинов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением выделить нужные средства для проекта из резервного фонда правительства.