Для Минобороны в Украине разрабатывают средства контрбатарейной борьбы

Специалисты научно-производственного комплекса "Искра" разрабатывают новые радиолокационные станции и разведывательные комплексы. Сейчас в разработке находится исследовательский образец современного средства контрбатарейной борьбы, сообщает "Укроборонпром".

Передача образца для государственных испытаний планируется в 2018 году.

Также в концерне сообщают, что "Искра" завершила первый этап разработки новой радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов, движущихся на малых и сверхмалых высотах.

Не так давно компания "Искра" освоила производство нового направления военной техники — комплекса РЭБ "Мандат-Б1Э" и станции РЭБ Р-330TRC. Комплекс "Мандат-Б1Э" был принят на вооружение в 2014 году, предназначен для мониторинга радиоэлектронной обстановки и постановки радиопомех каналам радиосвязи в диапазоне частот от 1,5 до 1000 МГц.

Разработчиком и первым производителем "Мандат" была донецкая компания ГАХК "Топаз". "Искра" взяла на себя обязательства по освоению и восстановлению производства комплекса. Сейчас же "Мандат" — на этапе изготовления.

Во II квартале 2017 предприятие передало Вооруженным Силам Украины станцию ​​РЭБ Р-330TRC. Она предназначена для обнаружения и подавления каналов радиосвязи в диапазоне частот от 30 до 2500 МГц.

Напомним, в 2016 году сообщали о том, что боевики в Донбассе используют пять современных единиц РЭБ.