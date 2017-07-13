Украину внешний враг не одолеет, но вы можете потерпеть поражение от самих себя — Дональд Туск

13 июля 2017, 11:48
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Президент Европейского Совета Дональд Туск в ходе саммита Украина-ЕС рассказал украинцам, что нужно сделать, чтобы никакой враг не смог их преодолеть

Украину внешний враг не одолеет, но вы можете потерпеть поражение от самих себя — Дональд Туск | Политика | Дело Увеличить картинку

Далее прямая речь Дональда Туска:

"Вместе мы многого достигли, но мы прошли только половину пути. Я уверен, что если вы и далее будете такими решительными, храбрыми и последовательными, какими вы были тогда на Майдане.., если вы сможете выдержать тяжесть реформ и не сдаться, тогда вы воплотите свои мечты и достигнете своих целей.

Сегодня мы ясно видим, что внешнему врагу вас не одолеть. Вы слишком сильны. Но вы можете потерпеть поражение от самих себя. Именно поэтому вы должны во что бы то ни было быть едиными и избегать внутренних конфликтов.

Я всегда это повторял своим соотечественникам, когда был премьер-министром Польши и повторяю сейчас всей Европе. Мы сможем преодолеть вызовы нынешнего времени только если объединимся. Нет ничего хуже распада сообщества из-за современных угроз.

Так, демократия — это разнообразие взглядов и конкуренция, но это также постоянный поиск консенсуса. Поэтому ваше самое важное задание сегодня — строительство современного государства, которое заботиться о своих гражданах, сопротивляется коррупции и уважает самые высокие стандарты общественной жизни.

Если вы сможете сдать этот экзамен, никто и ничто вас не победит".

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: дональд туск , евросоюз

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Украину внешний враг не одолеет, но вы можете потерпеть поражение от самих себя — Дональд Туск | Политика | Дело
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