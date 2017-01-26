"Укрхимтрансаммиак" планирует заморозить магистральный аммиакопровод для российской продукции

УГП "Укрхимтрансаммиак" уведомило ОАО "Тольяттиазот" о намерении начать подготовку к консервации объектов магистрального аммиакопровода, по которому через Украину осуществлялась прокачка продукции российской компании.

"Учитывая категорический отказ ОАО "Тольяттиазот" от подписания дополнительного соглашения к контракту, непогашение задолженности в размере $901,514 тыс. и тот факт, что УГП "Укрхимтрансаммиак" вследствие действий "Тольяттиазота" имеет средств для обеспечения работоспособности и безопасности украинского участка магистрального аммиакопровода, мы вынуждены начать подготовку к консервации объектов магистрального аммиакопровода", — говорится в письме, направленном 20 января "Укрхимтрансаммиаком" в адрес генерального директора ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" Вячеслава Суслова.

Согласно письму, тарифы на предоставление услуг, связанных с транзитом аммиака, в размере $13,22 за тонну, на которых настаивает российская компания, являются для "Укрхимтрансаммиака" убыточными. "Укрхимтрансаммиак" указывает на нежелание "Тольяттиазота" далее производить транспортировку аммиака, несмотря на снижение стоимости услуг по транзиту на $10 — с $55,09 за тонну в 2016 году до $45,1 за тонну с 1 января.

В "Тольяттиазоте" утверждают, что по действующему контракту от 2007 года общая стоимость транзитной транспортировки аммиака по украинской части аммиакопровода составляет $43,77, при этом "Укрхимтрансаммиак" настаивает на повышении стоимости транзита до $45,1, "не предоставив никакой аргументации".

"На протяжении 2016 года "Укрхимтрансаммиак" предоставлял для потребителей Украины идентичную услугу по транспортировке аммиака по цене 35,9 гривны, не заявляя об убыточности соответствующего тарифа", — отметил представитель российской компании.

"В качестве выхода из ситуации "Тольяттиазот" предлагал и предлагает исключить из действующего контракта услуги по перевалке, оказание которых, по заявлению "Укрхимтрансаммиака", якобы и является убыточным. Однако "Укрхимтрансаммиак" игнорирует наши предложения и настаивает на сохранении в составе контракта вышеуказанных якобы убыточных услуг", — сказал он.

Заявление "Укрхимтрансаммиака" о наличии задолженности у "Тольяттиазота" в пресс-службе российской компании назвали "не имеющим под собой оснований".

"Речь идет о требовании "Укрхимтрансаммиака" заплатить надбавку к тарифу за транзит аммиака по территории Украины. Данная надбавка признана незаконной решением Высшего административного суда Украины от 15 ноября 2016 года. В действительности же это "Укрхимтрансаммиак" должен вернуть "Тольяттиазоту" средства, переплаченные за период с 8 октября 2015 года по 15 ноября 2016 года", — заявил представитель компании.

Напомним, 21 января 2017 года ОАО "Тольяттиазот" (ТоАЗ), крупнейший производитель аммиака в России, сообщил, что по состоянию на 16 января 2016 года транзит аммиака производства ТоАЗ по украинскому участку магистрального аммиакопровода "Тольятти-Одесса" не возобновлен.

"Таким образом, Украинское государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" (УХТА) отказывается от выполнения своих обязательств по действующему контракту между УХТА и ТоАЗ от 24.12.2007 (далее — Контракт) и продолжает противоправно навязывать ТоАЗ подписание нового Дополнительного соглашения к Контракту, которым устанавливается ничем не обоснованный новый повышенный транзитный тариф, в качестве обязательного условия возобновления транзита", — говорится в сообщении предприятия.

В пресс-службе Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины на запрос Delo.UA подтвердили, что новое допсоглашение еще не подписано. "Да, контракта нет. Переговоры между "Укрхимтрансамиаком" и "Тольяттиазот" идут, но МЭРТ в это не вмешивается", — уточнили в пресс-службе МЭРТ, которое управляет УХТА.

Также вчера стало известно, что "Тольяттиазот" обратился в Международный коммерческий арбитраж при Торгово-промышленной палате Украины с иском о взыскании с госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" $11,5 млн.

"Тольяттиазот" считает, что "Укрхимтрансаммиак" нарушил договорные обязательства по транзиту аммиака, прекратив его в одностороннем порядке.

Напомним, что украинская сторона настаивает на увеличении стоимости транспортировки российского аммиака до перевалочного комплекса на Одесском припортовом заводе путем установления надбавки к существующему тарифу.

Российская сторона отказывается принимать такие изменения. Кроме того, "Тольяттиазот" предложило "Укрхимтрансаммиак" добровольно возместить убытки, которые российская компания понесла в январе из-за отказа украинской стороны прокачивать аммиак по территории Украины. Официальная претензия в адрес УХТА направлена 13 января.

Подлежащие возмещению убытки в период с 1 по 13 января российское химпредприятие оценивает в $11,5 млн. Отмечается, что "указанная сумма убытков не является окончательной".

Напомним, "Укрхимтрансаммиак", оператор украинской части аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса, с 23 декабря остановил транзит российского аммиака по территории Украины в рамках контракта от 2007 года "в связи с отсутствием транспортировки аммиака АО "Минудобрения" (Россошь) и досрочным выполнением годового объема транспортировки аммиака "Тольяттиазота" при достижении объема 1,8 млн тонн".

На обращение "Тольяттиазота" об увеличении до конца 2016 года квоты на объем прокачки был получен отказ.

Ранее Высший административный суд Украины удовлетворил кассационную жалобу "Тольяттиазота" по спору с Минэкономразвития Украины. Суд признал недействительным приказ Минэкономразвития от августа 2015 года, установивший надбавку в размере более $8 за тонну за транзит аммиака по территории Украины. Эта надбавка действовала в отношении продукции российского предприятия более года.