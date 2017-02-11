"Укроборонпром" передал военным больше 2 тысяч единиц нового вооружения

Заводы госконцерна "Укроборонпром" в прошлом году передали военным 2 139 единиц нового и модернизированного вооружения и техники, выполнив на 100% государственный оборонный заказ.

Среди них бронетанковой техники — 109 единиц; вооружения ВВС и ПВО — 36 единиц; ракетно-артиллерийского — 766 единиц, ракет и боеприпасов — 712; специальной техники, средств связи, радиоэлектронной борьбы и навигации — 516 единиц, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, "Укроборонпром" сейчас проводит подробный анализ использования украинского оружия и техники в боях под Авдеевкой для улучшения ее характеристик. Специалисты анализируют точность, дальность и скорость прицеливания, выносливость в сложных условиях, моторесурс и мощность бронетехники.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что в Украине прошли успешные испытания новой ракеты калибром 57-мм, которая предназначена для поражения наземных целей и спроектирована для вооружения ударных вертолетов и самолетов.