"Укроборонпром" передал военным больше 2 тысяч единиц нового вооружения

11 февраля 2017, 13:29
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Военным получили за год 2 139 единиц нового вооружения и техники

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Заводы госконцерна "Укроборонпром" в прошлом году передали военным 2 139 единиц нового и модернизированного вооружения и техники, выполнив на 100% государственный оборонный заказ.

Среди них бронетанковой техники — 109 единиц; вооружения ВВС и ПВО — 36 единиц; ракетно-артиллерийского — 766 единиц, ракет и боеприпасов — 712; специальной техники, средств связи, радиоэлектронной борьбы и навигации — 516 единиц, сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Согласно сообщению, "Укроборонпром" сейчас проводит подробный анализ использования украинского оружия и техники в боях под Авдеевкой для улучшения ее характеристик. Специалисты анализируют точность, дальность и скорость прицеливания, выносливость в сложных условиях, моторесурс и мощность бронетехники.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что в Украине прошли успешные испытания новой ракеты калибром 57-мм, которая предназначена для поражения наземных целей и спроектирована для вооружения ударных вертолетов и самолетов.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: техника , военные , минобороны , укроборонпром 37854297

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