"Укрпошта" перестала принимать коммунальные платежи на счета киевского ГИВЦ

"Укрпошта" приостановила прием коммунальных платежей на счета киевского коммунального предприятия "Главный информационно-вычислительный центр" (ГИВЦ). Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.

Речь идет о платежах за централизованный водоотвод горячей воды, централизованное снабжение холодной водой и водоотвод, а также содержание домов и придомовых территорий. ГИВЦ формирует сообщение на оплату счетов для г. Киева. "Укрпошта" предлагает воспользоваться услугами коммерческих банков и электронными сервисами.

"Укрпошта" пытается изменить свои контрактные отношения с другими компаниями, чтобы работать без ущерба для предприятия. В частности, во второй половине 2016 года компания проанализировала экономическую эффективность предоставления услуги по приему платежей по договору с ГИВЦ.

"Укрпошта" обнаружила, что сотрудничество с ГИВЦ нерентабельно и убыточно: Киевская городская дирекция "Укрпошты" не покрывает расходы на предоставление услуг по приему платежей.

Как уточняют в "Укрпоште", законодательство запрещает госпредприятию предоставлять убыточные услуги (за исключением универсальных почтовых услуг). Поэтому в декабре 2016 года компания предложила ГИВЦ поднять тариф на услуги по приему платежей, однако получила отказ.

Срок действия соответствующего договора между двумя предприятиями завершался 31 декабря 2016, и "Укрпошта" решила не продлевать срок действия договора на невыгодных для себя условиях.

"Укрпошта" приносит извинения своим клиентам, которые проживают в г. Киев и оплачивают коммунальные платежи в счет ГИВЦ через "Укрпочту", за доставленные неудобства и надеется на скорейшее возобновление сотрудничества с КП ГИВЦ на взаимовыгодных условиях", — сообщают в пресс-службе.