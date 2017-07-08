Укртрансбезопасность — это контора по выколачиванию черного нала с судовладельцев — бизнесмен Хаджишвили

08 июля 2017, 15:03
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Государственная служба по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) занимается не безопасностью в портах, а поборами с судовладельцев

Укртрансбезопасность — это контора по выколачиванию черного нала с судовладельцев — бизнесмен Хаджишвили | Экономика | Дело Увеличить картинку

Об этом заявил совладелец и директор портового оператора Risoil (крупнейшего терминала по перевалке подсолнечного масла) Шота Хаджишвили на Facebook.

"Во всем мире в морских портах есть port state control (PSC), который выполняет определенные функции, и работают в нем высокопрофессиональные кадры — как-то капитаны и старшие механики с большим стажем работы и опытом. Только у нас в стране PSC — это не инструмент надзора за безопасностью мореплавания, а контора по выколачиванию черного нала с судовладельцев через агентские компании", — пишет он.

"В PSC у нас нет капитанов и стармехов: у нас там работают бывшие "экологи", которым перекрыли каналы обилечивания в портах, бывшие прокуроры и налоговые менты. Это целая группировка, которая работает слаженно — и не только в портах, но и на дорогах и даже в части осваивания средств, выделяемых на утилизацию токсичных отходов", — заявил бизнесмен.

"Ими создано несколько контор-помоек, одна из которых "Посейдон Инжиниринг". Всем агентам через гонцов было предложено подписать с ней договор о пломбировании клапанов льяльных и фекальных вод. Это практика только наша, потому как в мире это делает экипаж судна, а капитания порта может проверить наличие пломбировки в любое время стоянки в порту. Тем не менее, судовладельцу навязывается ненужная услуга, стоимость которой от 180 до 350 дол. Если агентская компания не подписала такой договор, то в дело вступает PSC и ее ничему не обученные "инспектора". В процессе инспекции на судах несговорчивых агентов выявляются "нарушения" и составляется акт формы "30". Судно не может уйти в море, не устранив это и не вызвав представителя своего классификационного общества", — информирует Хаджишвили.

"Балкер "I Maria" пришел в Черноморск под погрузку и был под грузовыми операциями более 10 рабочих дней. В четверг судно загрузилось кукурузой и собралась уходить в рейс на Испанию. Покупатель и фрахтователь судна — "Гленкор". За пару часов до отхода на борт поднялись два "инспектора" PSC и заявили свое право делать осмотр. На резонное замечание капитана и агента, что судно на отходе и оформляются грузовые документы и можно было проводить проверку за период долгой стоянки, ответили: имеем право. Далее акт из десятков замечаний, и одно из них — "30". Балкер встал на простой около 17 часов в четверг. В пятницу было получено письмо от класса, что причина задержки устранена и снята. PSC проинформировали и вызвали их на борт для повторной проверки около 15 часов. Но они сказались занятыми и до конца рабочего дня не явились", — рассказал бизнесмен.

"Порт, терминалы и все службы работают круглосуточно и без выходных, а PSC в выходные не работают. Надо ждать еще двое суток, пока господа "инспектора" соизволят прийти на работу. Такие действия наносят максимальный ущерб судовладельцу и агенту. Убытки составят несколько десятков тысяч долларов", — подчеркнул он.

"Все эти действия стали возможны благодаря министру, который подписал приказ №433 в декабре прошлого года. Руководство Министерства инфраструктуры Украины было информировано о сложившейся ситуации, но не принимает никаких мер для устранения", — заявил Хадшишвили.

"Призываю все агентские компании разорвать договора с "Посейдон" и не позволить жуликам снова вернуть нас в прошлое", — добавил он.

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Теги: судоходство , проверки , коррупция

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Укртрансбезопасность — это контора по выколачиванию черного нала с судовладельцев — бизнесмен Хаджишвили | Экономика | Дело
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