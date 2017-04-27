Умер бывший нардеп Миримский

27 апреля 2017, 13:32
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СМИ сообщают, что в Киеве после двух инсультов умер известный крымский политик Лев Миримский

Увеличить картинку Фото: Hubs

Экс-депутат нескольких созывов Верховной Рады Украины, экс-глава пророссийской партии "Союз" Лев Миримский скоропостижно скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на два близких к нему источника.

В то же время оба источника отказались сообщить подробности и причины смерти Миримского.

В то же время другое издание Крымское информационное агентство сообщило, что Миримский умер в Киеве.

По информации источника, смерти Миримского предшествовали два инсульта, в больницу в критическом состоянии он попал по скорой помощи, а сегодня под утро у экс-депутата остановилось сердце.

Сообщается, что Миримский не поддержал аннексию Крыма Россией и продолжал депутатские полномочия до окончания работы Верховной Рады 7 созыва в ноябре 2014. После ухода из Рады оставил политику.

Был автором одного из "законов 16 января" — изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми определяются основания и порядок осуществления заочного уголовного производства. Инициировал также законопроект, разрешающий двойное гражданство.

По материалам: Украинская правда
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Теги: депутат , крым

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