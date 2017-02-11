Умер генерал-полковник Воробьев, который отказался выводить военных против Майдана

В субботу, 11 февраля, в Киеве умер первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ректор Национального университета обороны, генерал-полковник Воробьев Геннадий Петрович.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник президента Юрий Бирюков.

Воробьев умер в собственном кабинете ректора Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского. "Сегодня он провел совещание. Вернулся в кабинет. И умер. Сердце", — отметил Бирюков.

В комментариях к записи советник президента подтвердил, что Геннадий Воробьев был тем, кто отказался выводить армию против Майдана.

"Сегодня, 11 февраля 2017 года, на 56-м году ушел из жизни начальник Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского генерал-полковник Воробьев Геннадий Петрович. Геннадий Петрович родился в 1961 году. Всю свою жизнь он посвятил служению Отечеству", — говорится в заявлении руководства Генерального штаба ВСУ, который опубликован в Facebook.

Воробьев Геннадий Петрович от 18 ноября 2009 года по 17 января 2014 года был командующим Сухопутных войск ВСУ, с 16 февраля 2014 года — первый заместитель начальника генерального штаба ВС Украины, а с мая 2016 — и.о. начальника Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского.