Умер Леонид Броневой

09 декабря 2017, 10:35
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Скончался актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой

Умер Леонид Броневой | Экономика | Дело Увеличить картинку

На 89-м году жизни скончался актер театра и кино, народный артист СССР Леонид Броневой. Об этом сообщается на сайте театра "Ленком".

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного. О месте и времени похорон будет сообщено дополнительно", говорится в сообщении.

Леонид Броневой родился 17 декабря 1928 года в Киеве. Во время войны семья будущего артиста была эвакуирована в Казахстан. В 1950 году он окончил Ташкентский театрально-художественный институт имени Островского. Через несколько лет после этого он поступил в московскую Школу-студию им. Немировича-Данченко при МХАТ имени Горького. Затем служил в грозненском, иркутском и воронежском драматических театрах. В 1961 году он перебрался в Москву. С 1962 по 1988 год о выступал на сцене театра на Малой Бронной, с 1988 года "Ленкома".

На счету Броневого десятки ролей в кино. Известность он получил после исполнения роли Генриха Мюллера в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Броневой снялся в фильмах " Тот самый Мюнхгаузен", "Покровские ворота", "Формула любви" и многих других.

По материалам: Дело.UA
Раздел: >
Теги: театр , кино

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Умер Леонид Броневой | Экономика | Дело
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