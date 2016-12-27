Умные и еще умней: какими инновациями могут похвастаться украинские города

За три месяца спецпроекта Smart City Delo.UA побывали в шести продвинутых городах Украины. Пообщались с горожанами, представителями местных властей и бизнесменами, ощутили на себе, насколько комфортно в городе.

О достижениях и планах каждого из городов мы написали отдельно (если вы пропустили, читайте здесь о Виннице, Львове, Днепре, Киеве, Харькове, Черновцах).

И многое меняется на глазах. Стремительно развивается Днепр, масштабные планы у коммьюнити Киева, продолжает давать фору Винница — не успевала выйти статья, как можно было рассказывать о новых городских сервисах. И это прекрасно. С внедрением новых технологий, изменением подхода к урбанистике, украинские города постепенно становятся все удобней для жизни и отдыха горожан и туристов.

Delo.UA и дальше будем следить за "умными городами" и рассказывать вам об их опыте. Сейчас хотим представить промежуточные результаты наших "экскурсий" в своеобразном рейтинге украинских городов по показателям Smart City.

Смартофор городов

По результатам нашего исследования "умных" украинских городов, мы составили визуализацию внедрения инновационных продуктов Smart City. При этом помним, что Smart city — это идеология управления городом, готовность к изменениям и инновациям, диалог власти и жителей, а сами технологии — это только удобный инструмент.

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Уникальность у всех

Кроме must-have, каждый город гордится чем-то особенным: сервисом или приложением, или подходом к их использованию.

Винница

В Виннице первым заработал сервисный центр, в котором можно быстро зарегистрировать и снять с регистрации транспортное средство, заключить договор купли-продажи, сдать экзамены по вождению и получить водительское удостоверение.

Колл-центр Винницы "Цілодобова варта", в отличие от других городов, принимает обращения не только по вопросам ЖКХ, но и по охране здоровья, образованию, транспорту. Имеется онлайн-чат на сайте горсовета, куда можно выслать фото проблемы.

Для винницких ОСМД и ЖЭКов доступен сервис онлайн контроля коммунальных услуг, с оценкой услуг, выбором подрядчиков, расчетами онлайн через сайт и приложение WinDim24.

Через сервис "Детский омбудсмен" на сайте мэрии можно сообщить о нарушении прав ребенка онлайн.

Львов

Во Львове самый прозрачный Бюджет участия, где голосование только электронное, с современными идентификаторами BankID или ЭЦП.

Как туристический город, Львов радует гостей мобильным гидом Lviv Travel Places. На улицах доступны информационные терминалы с тач-скринами для поиска достопримечательностей, ресторанов, отелей, а также календарем ближайших интересных событий.

Львовский Центр управления транспортом автоматически анализирует дорожный поток и управляет светофорами, контролирует работу диспетчеров перевозчиков и всего транспорта. Остановки оборудованы электронными табло с маршрутами и временем прибытия транспорта. График прибытия транспорта можно увидеть в приложении Lviv Transport Tracker.

Также львовский облачный сервис энергомониторинга uMuni не только используется на уровне городского хозяйства, но и распространяется по стране.

Во Львове запущен интересный проект "Подвезу", призванный стимулировать людей объединяться по дороге на работу и разгрузить общественный транспорт.

Харьков

Самая масштабная геоинформационная система управления городским хозяйством функционирует именно в Харькове. На интерактивные карты все данные о коммунальном имуществе, генплан, правила застройки, правила развития территорий, информация о землеотводах, планах коммуникаций, стоимости земельных участков. На единой карте обращений граждан онлайн доступны данные об обращениях граждан, разрытиях, ремонтах, авариях. Имеется карта рекламных конструкций с возможностью заказать аренду онлайн.

Через мобильное приложение "Активный харьковчанин" происходят онлайн-голосования по различным вопросам жизни города: развития инфраструктуры, озеленения, парковок и т. д.

Киев

В Киеве разработан самый подробный и прозрачный сервис "Открытый бюджет", где данные загружаются в систему каждый день автоматически, доступен анализ по уровням, распорядителям, назначению и пр. (Днепр использует этот же сервис)

На интерактивной карте возобновления коммунальных услуг видны ремонтные работы в городе со временем их завершения.

Сервис "Информирование киевлян" о чрезвычайных и аварийных ситуациях, перекрытии воды, плановом отключении электроэнергии, срочном поиске доноров, изменении движения транспорта.

В киевском метро и на фуникулере доступна оплата проезда "Карткой киянина", кроме того — прямо на турникете можно рассчитаться за поездку бесконтактной картой Mastercard.

Создается первая в стране "умная улица" по всем правилам урбанистики и всевозможными smart системами. На Крещатике установлены первые маячки для ориентирования слепых людей, создано соответствующее мобильное приложение (появится такое и во Львове). Идет установка датчиков анализа состояния атмосферного воздуха.

Днепр

Днепр — образцовый город по скорости внедрения e-gov и количеству электронных административных услуг. Здесь активней всего внедряется сервис электронной инвентаризации дорог Navizor, который позволяет оценивать их состояние и следить за качеством выполнения работ подрядчиками.

Сервис "Социальный инспектор" позволяет контролировать бюджеты больниц и школ и может масштабироваться на страну.

Созданное днепровскими IT-волонтерами приложение "Моя полиция" для экстренного вызова полиции уже внедрено в Киеве и Днепре. Функция "Активный свидетель" позволяет гражданам отправлять в полицию зафиксированные факты правонарушений. В работе проекты Smart Police, shtrafy.ua.

Мобильное приложение "Е-контакт" позволяет днепровцам оставлять прямые обращения на конкретные проблемы областным властям.

В Днепре начали внедрять электронный экомониторинг eco.dp.gov.ua, позволяющий горожанам узнать об экологической безопасности конкретного района, доступна бета-версия на интерактивной карте.

Черновцы

Черновцы, имея небольшой бюджет, не создавали собственные сервисы, но зато смогли внедрить лучшее из того, что создано в других городах. Назовем это своеобразным ноу-хау.

Городской колл-центр принимает для реагирования заявки граждан даже через страницу в "Фейсбуке" и страницу мэра — это требует ноль денежных затрат, только желание помогать горожанам.

Мэрия сумела сделать "Карту черновчанина" привлекательной, включив туда множество дисконтных программ, и планируют создать "Карту чернивецкого школьника".

Простая, но полезная туристическая новинка — пешеходно-экскурсионный маршрут по городу с использованием указателей и QR-кодов.

Оценка экспертов

На вопрос, что конкретно из выше названного стоит внедрять в украинских городах, эксперты ответили: Все!

Александр Попов, директор КП "Городской информационный центр" Харьковского городского совета:

В городах нужно внедрять сервисы по двум направлениям: для населения — различные электронные услуги в порядке востребованности; для управления территорией — программные продукты, помогающие в принятии решений и увеличении доходов местных бюджетов.

Вячеслав Новохацкий, руководитель проектного офиса КГГА Kyiv Smart City:

Все было бы полезно внедрить в других городах, и многое уже делается в Киеве. Что для этого необходимо в первую очередь желание местной власти что-то поменять. И, конечно, для внедрения систем обычно нужно следующее: человеческие ресурсы, денежные и админресурс".

Внедрение технологий smart city требует коммуникации между департаментами города, четкого разделения обязанностей, планирования, что невозможно без адаптации и обучения, контроля чиновников проектным офисом местной администрации.

Яника Мерило, зам. мэра Днепра:

Из данного перечня услуг мы практически все внедрили в Днепре, при этом некоторые и пилотировали. Например, пилотировали "Навизор", у нас самое большое количество объектов на Открытом бюджете и "Социальном Инспекторе" и т.д. Я считаю, что очень важно иметь максимальный спектр услуг, но при этом лучше не несколько дублирующих, а одну-пару сильных и популярных по каждому направлению.

Цена внедрения инноваций очень разная: от бесплатных решений для города, которые создатели сами коммерциализируют, до более дорогих решений, которые требуют и специального оборудования.

Я рекомендовала бы городам параллельно запускать те услуги, которые внедряются быстро, и более сложные. Держать постоянный темп с показыванием результатов — маленьких и больших.

Из решений я в первую очередь за инструменты открытости, прозрачности и которые имеют максимальный эффект на качество жизни как можно большого количества людей. Это открытость информации через Оpenbudget ЕйДОС, "Социальный Инспектор" и все, что связано с возможной экономией коммунальных услуг.

Смарт сити — уже не будущее, а постоянно внедряемая реальность. Но мы должны понимать, инновации требуют денег, а украинские города, по сравнению с европейскими, значительно беднее. Например, даже бюджет столицы менее 400 долларов на человека, а в Эстонии, например, уже 1300 долларов, а в Финляндии 7500 долларов. И с этого дохода на человека европейские страны реально могут заниматься инновациями, а украинские города обеспечивают жизнедеятельность и на инновации остается недостаточно. Но даже при этих бюджетах мы креативны и уже показываем результаты, так что я верю в smart будущее Украины.

Вера Платонова, генеральный директор Masterсard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии:

"Украинские города все более активно внедряют инновации, в том числе в транспортной инфраструктуре, поскольку видят в этом неоспоримые преимущества для жителей города и его гостей. Настоящий прорыв в этом отношении был сделан в Киеве — с запуском технологии бесконтактной оплаты Masterсard в Киевском метрополитене в прошлом году. Тогда Киев стал пятым городом мира, где рассчитаться банковской картой стало возможным в метро прямо на турникете. Это новшество оценили как горожане, так и туристы — технологией воспользовались жители 36 стран, в целом оплатив более 5 млн. поездок в подземке бесконтактно. Сегодня эта технология внедрена и на турникетах фуникулера, скоростного трамвая в столице. Уже в двух городах — Киеве и Львове — работают "умные" паркоматы, принимающие безналичную, в том числе бесконтактную оплату. А совсем недавно появилось мобильное приложение Kyiv Parking App с интеграцией Masterpass для автомобилистов, позволяющее оплатить стоянку на муниципальных парковках столицы онлайн — даже не держа платежную карту в руках.

Наши исследования показывают, что дальнейшие цифровые инновации украинцы ожидают в области транспорта, системы здравоохранения и образования. И мы продолжаем активно работать в направлении smart city, приближая украинские города к "умному" безналичному будущему".