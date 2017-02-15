Уровень теневой экономики снизился до 35%

15 февраля 2017, 12:36
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В января-сентябре 2016 года уровень теневой экономики составил 35% от официального ВВП

Уровень теневой экономики снизился до 35% | Экономика | Дело Увеличить картинку

По предварительным расчетам Минэкономразвития, в января-сентябре 2016 года уровень теневой экономики составил 35% от официального ВВП, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года. Об этом говорится в отчете, который подготовил Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования МЭРТ.

Детенизация является результатом действия нескольких факторов:

  1. Сохранение относительной макроэкономической стабильности (по итогам 9 месяцев 2016 рост реального ВВП составил 1,3%, инфляция за этот период составила 6,4% против 41,4% в соответствующем периоде 2015 при девальвации среднемесячного обменного курса гривны к доллару США на 12,2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года);
  2. Улучшение бизнес-климата в результате соблюдения политики дерегуляции и оптимизации функционирования государственного сектора экономики с целью повышения его эффективности (согласно рейтингу Doing Business-2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран; в рейтинге Doing Business-2016 уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году , Украина принадлежало 81 место среди 189 стран);
  3. Восстановление и формирование новых межотраслевых связей в экономике;
  4. Постепенной легализации отношений на рынке труда вследствие снижения ЕСВ.

При этом процесс детенизации сдерживается, в частности,

  • сохранением неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры;
  • внедрением РФ товарных и транзитных ограничений;
  • сохранением финансовых рисков в условиях продолжающегося банкротства банков и недополучения кредитных средств от МВФ;
  • наличие неподконтрольных территорий.

По материалам: "Дело"
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Теги: министерство экономики , наличность , регулирование , война с россией

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Уровень теневой экономики снизился до 35% | Экономика | Дело
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