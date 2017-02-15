Уровень теневой экономики снизился до 35%

По предварительным расчетам Минэкономразвития, в января-сентябре 2016 года уровень теневой экономики составил 35% от официального ВВП, что на 5 процентных пунктов меньше по сравнению с показателем соответствующего периода 2015 года. Об этом говорится в отчете, который подготовил Департамент экономической стратегии и макроэкономического прогнозирования МЭРТ.

Детенизация является результатом действия нескольких факторов:

Сохранение относительной макроэкономической стабильности (по итогам 9 месяцев 2016 рост реального ВВП составил 1,3%, инфляция за этот период составила 6,4% против 41,4% в соответствующем периоде 2015 при девальвации среднемесячного обменного курса гривны к доллару США на 12,2% по сравнению с 39,5% в январе-сентябре 2015 года); Улучшение бизнес-климата в результате соблюдения политики дерегуляции и оптимизации функционирования государственного сектора экономики с целью повышения его эффективности (согласно рейтингу Doing Business-2017 Украина заняла 80 место среди 190 стран; в рейтинге Doing Business-2016 уточненном в соответствии с методологией, применяемой в этом году , Украина принадлежало 81 место среди 189 стран); Восстановление и формирование новых межотраслевых связей в экономике; Постепенной легализации отношений на рынке труда вследствие снижения ЕСВ.

При этом процесс детенизации сдерживается, в частности,