Увеличилась доля отказов украинцам в визах США

19 апреля 2017, 15:04
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В течение последних трех лет доля отказов украинцам в американских туристических и бизнес-визах выросла с 27 до 40%. Однако общее количество выданных виз также возросло

Увеличилась доля отказов украинцам в визах США | Политика | Дело Увеличить картинку

В 2016 году доля отказов украинцам в американских визах типа B (бизнес и туристические визы) превысила отметку в 40%. Такие данные приводит сайт Бюро консульских служб Государственного департамента США. Для сравнения в 2015 году отказов было 34%, в 2014 этот показатель находился на уровне 27%, примерно таким же он был и годом ранее.

В то же время на сайте сообщается, что общее количество выданных американских виз гражданам Украины в 2016 году составило более 72,5 тысяч. В 2015 году их было выдано еще больше — более 77 тысяч. В 2014 этот показатель составлял всего лишь около 63 тысяч.

Президент США Дональд Трамп 18 апреля подписал указ под названием "Покупай американское и нанимай американцев". Этим документом он поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз типа H-1B. Трамп хочет отфильтровать неквалифицированных работников, приезжающих из-за рубежа, которые, по его мнению, "занимают" рабочие места граждан США.

По материалам: Deutsche Welle
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Теги: сша , виза , дональд трамп , бизнес-туризм

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Увеличилась доля отказов украинцам в визах США | Политика | Дело
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