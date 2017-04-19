Увеличилась доля отказов украинцам в визах США

В 2016 году доля отказов украинцам в американских визах типа B (бизнес и туристические визы) превысила отметку в 40%. Такие данные приводит сайт Бюро консульских служб Государственного департамента США. Для сравнения в 2015 году отказов было 34%, в 2014 этот показатель находился на уровне 27%, примерно таким же он был и годом ранее.

В то же время на сайте сообщается, что общее количество выданных американских виз гражданам Украины в 2016 году составило более 72,5 тысяч. В 2015 году их было выдано еще больше — более 77 тысяч. В 2014 этот показатель составлял всего лишь около 63 тысяч.

Президент США Дональд Трамп 18 апреля подписал указ под названием "Покупай американское и нанимай американцев". Этим документом он поручает министерствам юстиции, труда и нацбезопасности предложить меры по изменению порядка выдачи американских рабочих виз типа H-1B. Трамп хочет отфильтровать неквалифицированных работников, приезжающих из-за рубежа, которые, по его мнению, "занимают" рабочие места граждан США.