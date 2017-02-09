Уже есть пять желающих построить комплексы по переработке мусора во Львове

На конкурс по выбору инвестора для строительства комплексов по переработке отходов во Львовской области подали заявки 5 компаний, сообщил на брифинге глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

"Пять компаний подали шесть заявок на два участка", — сказал глава Львовской ОГА в четверг.

По его словам, на участок в Дрогобычском районе подали заявки украинские компании "ИЕК" и "Гигаджоуль", а на участок в Николаевском районе — ООО "Глассворк текнолоджи" (Чехия), ООО "Вейст менеджмент" (Польша) и украинские фирмы "Гигаджоуль" и "Интернешенел трейдинг".

"Открытие конвертов с предложениями фирм состоится 15 февраля, после чего конкурсная комиссия проведет их оценку и определит инвесторов, которые будут допущены ко второму этапу конкурса", — рассказал Синютка.

По его словам, на втором этапе конкурса инвесторам предложат разработать и представить проектно-техническую документацию на строительство комплексов по утилизации ТБО.

Как сообщалось, конкурс по выбору инвесторов на строительство 3 комплексов по переработке ТБО Львовская ОГА объявила 10 декабря. Потенциальным инвесторам предложили 3 земельных участка — в Яворовском, Николаевском и Дрогобычском районах Львовской области.

В конце января текущего года один участок площадью 12,8 га был изъят из конкурсного перечня и передан Львовскому горсовету.