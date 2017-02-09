Уже есть пять желающих построить комплексы по переработке мусора во Львове

09 февраля 2017, 14:01
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

На участие в конкурсе подали заявки три украинские компании и по одной из Польши и Чехии

Уже есть пять желающих построить комплексы по переработке мусора во Львове | Регионы | Дело Увеличить картинку

На конкурс по выбору инвестора для строительства комплексов по переработке отходов во Львовской области подали заявки 5 компаний, сообщил на брифинге глава Львовской облгосадминистрации Олег Синютка.

"Пять компаний подали шесть заявок на два участка", — сказал глава Львовской ОГА в четверг.

По его словам, на участок в Дрогобычском районе подали заявки украинские компании "ИЕК" и "Гигаджоуль", а на участок в Николаевском районе — ООО "Глассворк текнолоджи" (Чехия), ООО "Вейст менеджмент" (Польша) и украинские фирмы "Гигаджоуль" и "Интернешенел трейдинг".

"Открытие конвертов с предложениями фирм состоится 15 февраля, после чего конкурсная комиссия проведет их оценку и определит инвесторов, которые будут допущены ко второму этапу конкурса", — рассказал Синютка.

По его словам, на втором этапе конкурса инвесторам предложат разработать и представить проектно-техническую документацию на строительство комплексов по утилизации ТБО.

Как сообщалось, конкурс по выбору инвесторов на строительство 3 комплексов по переработке ТБО Львовская ОГА объявила 10 декабря. Потенциальным инвесторам предложили 3 земельных участка — в Яворовском, Николаевском и Дрогобычском районах Львовской области.

В конце января текущего года один участок площадью 12,8 га был изъят из конкурсного перечня и передан Львовскому горсовету.

Раздел: >
Теги: мусор , львов

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Уже есть пять желающих построить комплексы по переработке мусора во Львове | Регионы | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.91
EUR EUR - - 28.7
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.04 12.15
Киевская область 22.17 10.96
Львовская область 22.04 11.88
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.