В 2016 году Украина получила 3 млрд евро от Евросоюза

Европейский инвестиционный банк в 2016 году предоставил Украине 3 млрд евро в рамках трехлетнего пакета помощи со стороны ЕС, общая сумма которого составляет 11 млрд евро. Об этом сегодня в Брюсселе, подводя итог работе за прошлый год, сообщил председатель Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер.

Он отметил, что эта денежная поддержка нацелена на укрепление конкурентоспособности, устойчивости энергетической безопасности Украины и улучшение жизненного уровня ее граждан.

"Мы работаем для того, чтобы обеспечить процветание на всем континенте. Это касается и наших восточных соседей. В частности, в 2016 году мы предоставили согласно нашим обязательствам 3 млрд евро финансовой поддержки для Украины со стороны ЕС в рамках трехлетнего пакета помощи на общую сумму 11 млрд евро", — сказал Хойер.

В декабре прошлого года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская комиссия объявили о предоставлении Украине кредита в размере около 600 млн евро.