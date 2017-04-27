В 2016-м чиновники незаконно использовали 7 млрд гривень — отчет Счетной палаты

27 апреля 2017, 11:20
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Госучреждения и госпредприятия в прошлом году с нарушениями использовали 17 млрд гривень бюджетных средств

В 2016-м чиновники незаконно использовали 7 млрд гривень — отчет Счетной палаты | Экономика | Дело Увеличить картинку

Аудиторы Счетной палаты выявили, что в прошлом году госучреждения и госпредприятия незаконно использовали 7,1 млрд грн. Еще 4,13 млрд грн были использованы неэффективно, а также были допущены нарушения администрирования доходов на сумму 5,73 млрд грн.

Об этом свидетельствуют отчет Счетной палаты по итогам 2016 года.

Счетная палата проверила использование бюджетных средства 644 госорганами, учреждениями и предприятиями. В частности, министерствами, Государственным управлением делами, Нацбанком, Фондом госимущества, Антимонопольным комитетом, Укравтодором, Госагентством по энергоэффективности, Госуагентством лесных ресурсов, Госказначейством, фискальной и миграционной службами, Нацполицией, Генпрокуратурой, Вооруженными силами, "Энергоатомом".

При этом всего аудиторы проверили использование госсредств на сумму 314 млрд грн.

Больше всего нарушений Счетная палата обнаружила в сфере господдержки энергетического потенциала, промышленности и производственной инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры, а также в сфере выполнения полномочий госорганами.

Напомним, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Счетной палаты Романа Магуты и одного из ее членов. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом в особо крупном размере. Прокуроры намерены взыскать с подозреваемых 1,3 млн грн. Сумма эквивалентна стоимости квартиры, которая выбыла из госсобственности из-за противоправных действий Счетной палаты.

По материалам: "Дело"
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Теги: госбюджет-2016 , госбюджет , бюджет , счетная палата , деньги , налоги , министерство финансов , министерство экономики , укравтодор , нарушения , законодательство

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В 2016-м чиновники незаконно использовали 7 млрд гривень — отчет Счетной палаты | Экономика | Дело
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