В 2016-м чиновники незаконно использовали 7 млрд гривень — отчет Счетной палаты

Аудиторы Счетной палаты выявили, что в прошлом году госучреждения и госпредприятия незаконно использовали 7,1 млрд грн. Еще 4,13 млрд грн были использованы неэффективно, а также были допущены нарушения администрирования доходов на сумму 5,73 млрд грн.

Об этом свидетельствуют отчет Счетной палаты по итогам 2016 года.

Счетная палата проверила использование бюджетных средства 644 госорганами, учреждениями и предприятиями. В частности, министерствами, Государственным управлением делами, Нацбанком, Фондом госимущества, Антимонопольным комитетом, Укравтодором, Госагентством по энергоэффективности, Госуагентством лесных ресурсов, Госказначейством, фискальной и миграционной службами, Нацполицией, Генпрокуратурой, Вооруженными силами, "Энергоатомом".

При этом всего аудиторы проверили использование госсредств на сумму 314 млрд грн.

Больше всего нарушений Счетная палата обнаружила в сфере господдержки энергетического потенциала, промышленности и производственной инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры, а также в сфере выполнения полномочий госорганами.

Напомним, в марте Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении главы Счетной палаты Романа Магуты и одного из ее членов. Их подозревают в злоупотреблении служебным положением и завладении чужим имуществом в особо крупном размере. Прокуроры намерены взыскать с подозреваемых 1,3 млн грн. Сумма эквивалентна стоимости квартиры, которая выбыла из госсобственности из-за противоправных действий Счетной палаты.